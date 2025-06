Werbung

In Zusammenarbeit mit MSI suchen wir ab sofort fünf interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem Paket aus All-In-One-Wasserkühler und Netzteil ausführlich auf den Prüfstand stellen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen dürfen die Komponenten nach getaner Arbeit behalten werden. Wir starten in die Bewerbungsphase!

Von MSI werden im Rahmen dieses Lesertests die MAG CoreLiquid A15 360 und das MPG A850GS PCIE5 zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken AiO-Kühler der Arsenal-Gaming-Reihe und um ein 850 W starkes ATX-Netzteil für die hungrigsten High-End-Komponenten.

Die MAG CoreLiquid A15 360 spricht mit ihrem kantigen Design und natürlich der aufwendigen ARGB-Beleuchtung klar den Spieler an. Dank der neuen CycloBlade-9-Lüfter und einem optimierten Radiator will MSI die Leistung weiter verbessert haben, um selbst die neusten LGA1851- und AM5-Prozessoren problemlos und vor allem leise kühlen zu können.

Hierfür stehen drei 120-mm-Lüfter bereit, die mit 500 bis 2.200 rpm arbeiten und einen Luftdurchsatz von fast 65 CFM erreichen sollen. Dabei verspricht MSI eine Geräuschkulisse von nur knapp über 30 dB(A). Natürlich sind alle drei Rotoren RGB-beleuchtet und werden bereits ab Werk vormontiert auf dem 394 x 119,6 x 27,2 mm großen Aluminium-Radiator ausgeliefert.

Das gilt auch für die Pumpeneinheit, die obendrein mit einer geriffelten Aluminium-Struktur und schicken Detail-Logos auf sich aufmerksam macht. Die keramikgelagerte Pumpe arbeitet mit einer Maximaldrehzahl von 3.400 U/min, wird per PWM-Kabel angebunden und über das MSI Center gesteuert. Auch sie soll mit nur 20 dB(A) besonders laufruhig agieren.

Als Montageblende ist am Kupfer-Kühler eine UNI-Bracket vormontiert, die sich mit ihren unterschiedlichen Bohrungen für gängige AMD- und Intel-Sockel nutzen lässt. Kompatibel sind die Sockel AM5, AM4, LGA1700 und LGA1851. Die beiden Schläuche sind textilummantelt und ausreichend lang, um selbst in größeren Gehäusen problemlos zum Einsatz kommen zu können.

Spezifikationen Kühlername MSI MAG CoreLiquid A15 360

Kaufpreis ca. 95 Euro Homepage www.msi.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 394 x 119,6 x 27,2 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt Serienbelüftung 3x 120 mm, 500 - 2.050 U/min (± 150 U/min) Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1851, 1700

Regulär kostet die MSI MAG CoreLiquid A15 360 etwa 95 Euro – inklusive Montagematerial und einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste.

850 W starkes Netzteil gibt es dazu

Zum Paket gehört außerdem das MSI MAG A850GS PCIE5. Das ATX-Netzteil leistet bis zu 850 W und erweist sich dank 80Plus-Gold-Zertifizierung als sehr effizient. Es ist vollmodular, womit später nur die tatsächlich benötigten Kabel im Gehäuse hängen. Gekühlt wird es von einem 135-mm-Lüfter, welcher zusammen mit weiteren Optimierungen Cybenetics' A++-Zertifizierung erfüllt und somit besonders leise agieren soll. Natürlich ist der Stromspender ATX 3.1 und PCIe 5.1 ready, womit auch die neusten Grafikkarten über einen 12V-2x6-Anschluss versorgt werden können. Gleich zwei davon stehen bereit.

Das Netzteil verfügt über eine einzelne 12-V-Leitung, die nominal mit 70,8 A belastbar ist. Die beiden Nebenspannungen 3,3 und 5 V werden mit je 22 A angegeben, wobei die kombinierte Belastbarkeit bei 120 W liegt. Mitgeliefert werden neben den notwendigen Kabeln für das Mainboard, den Prozessor und die Grafikkarte acht Stecker für SATA-Laufwerke und sogar vier ältere 4-Pin-Molex-Buchsen. Die Kabelstränge sind bis zu 600 mm lang.

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MAG A850GS PCIE5 Modell A850GS PCIE5

Straßenpreis ca. 150 Euro Homepage de.msi.com Leistungswerte +3,3V 22 A +5V 22 A +12V 70,8 A +5Vsb 3,0 A -12V 0,3 A Leistung 12V 849,6 W Leistung 3,3V & 5V 120 W Gesamtleistung 850 W Anschlüsse ATX 20/24-Pin EPS/12V/CPU 2x 4+4-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 3 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 2 SATA 8 4-Pin Molex 4 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Gold Maße (LxBxH) 150 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre

Regulär wird das MSI MPG A850GS PCIE5 für rund 150 Euro angeboten. Damit hat das Gesamtpaket einen Wert von rund 250 Euro. Fünf unserer Leser dürfen das Set im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 29. Juni ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit MSI!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 29. April 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 7. Juli 2025

Testzeitraum bis 10. August 2025

Kleingedrucktes: