Werbung

SilverStone hat mit der XE360PDD eine neue leistungsstarke und wartungsfreie All-in-One-Wasserkühlung, die speziell für den professionellen Einsatz in Systemen mit Dual-Sockel-Mainboards konzipiert wurde, vorgestellt. Ausgestattet mit zwei vollwertigen, vernickelten Kupfer-Wasserkühlblöcken sorgt sie für eine vollständige Abdeckung und will eine effiziente Kühlung beider CPU-Sockel, etwa bei Intel Xeon- oder AMD EPYC-Systemen, erlauben. Jeder Kühlblock nutzt eine großflächige Mikrokanal-Kupferbodenplatte zur gleichmäßigen Wärmeverteilung und direkten Ableitung hoher thermischer Lasten.

Das Kühlsystem basiert auf einem 360-mm-Aluminiumradiator, der von drei 120-mm-PWM-Lüftern unterstützt wird. Diese Lüfter erreichen Drehzahlen von 800 bis 3.000 U/min, liefern dabei einen statischen Druck von bis zu 5,2 mmH₂O und einen Luftdurchsatz von bis zu 95,1 CFM. Trotz einer hohen Kühlleistung durch den verbauten dreiphasigen sechspoligen Pumpenmotor soll der Geräuschpegel mit maximal 39,6 dB(A) vergleichsweise moderat bleiben. Die Pumpe selbst arbeitet mit 4.000 U/min und wird über einen 3-Pin-Anschluss mit 12 V betrieben.

Mit einer Schlauchlänge von 500 mm will die XE360PDD zudem flexibel genug sein, um sich an verschiedene Gehäusekonfigurationen anzupassen, selbst in größeren Servergehäusen oder Workstations. Die Kompatibilität mit verschiedenen CPU-Sockeln wie LGA4677 (Intel Xeon), LGA4189, LGA3647 und AMD SP3 ist gegeben, wobei für einige Plattformen spezielle Halterungen benötigt werden. SilverStone stellt dazu optionales Montagematerial zur Verfügung, um eine möglichst breite Einsatzfähigkeit zu gewährleisten.

Durch ihre Kombination aus hoher Kühlleistung, robuster Materialwahl und durchdachtem Design will die XE360PDD eine hervorragende Lösung für leistungshungrige Multi-CPU-Systeme in Server-, Workstation- und High-Performance-Computing-Umgebungen sein. Die XE360PDD von SilverStone ist für 629,90 Euro verfügbar.