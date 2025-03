Werbung

ASUS hat die Verfügbarkeit der Prime LC 360 ARGB LCD bekannt gegeben, einer All-in-One-Wasserkühlung, die erstmals auf der Computex 2024 vorgestellt wurde. Das Modell setzt auf eine leistungsstarke Asetek-Pumpe, die eine effiziente Wärmeübertragung von der CPU zum Radiator gewährleisten will. Damit soll sichergestellt werden, dass selbst unter hoher Last eine stabile Betriebstemperatur erhalten bleibt.

Ein zentrales Merkmal der neuen AiO-Kühlung ist das integrierte 2,3-Zoll-LCD-Display. Es ermöglicht die Echtzeit-Überwachung wichtiger Systemparameter wie CPU- und GPU-Temperaturen. Neben technischen Daten kann das Display auch visuelle Anpassungen anzeigen, um das Gesamtbild eines Systems optisch aufzuwerten.

Die ARGB-Lüfter der Prime LC ARGB LCD AiO sind vorinstalliert. Sie lassen sich in Reihe schalten und nutzen ein einziges Y-Kabel, um sowohl die Lüftersteuerung als auch die Beleuchtung zu verbinden. Das soll den Kabelaufwand reduzieren und die Installation erleichtern, was besonders für Selbstbauer von Vorteil sein kann. Die ARGB-Beleuchtung kann über gängige Mainboard-Software gesteuert werden und will neben der Kühlleistung für ein individuelles Erscheinungsbild sorgen.

Die Prime LC 360 ARGB LCD wurde so gestaltet, dass sie optisch zur Prime-Serie von ASUS aufschließt, einschließlich Mainboards, Gehäusen, Netzteilen und Grafikkarten. Die Wasserkühlung will dabei eine Kombination aus hoher Effizienz, einfacher Handhabung und moderner Systemüberwachung bieten.

Die ASUS Prime LC 360 ARGB LCD ist ab sofort für 149,90 Euro erhältlich und wird über Fachhändler sowie den ASUS-Webshop vertrieben.