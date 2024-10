Werbung

Alphacool hat den ES-RTX-4000-Ada-Gen.-GPU-Kühler präsentiert. Dieser erinnert nicht nur optisch an die Enterprise Series, sondern er wurde ursprünglich auch speziell für diese entwickelt.

Durch die Verwendung einer dünnen und stabilen Carbon Platte kann der Kühler als Single Slot konzipiert werden, ohne dass beim Kupferblock laut Alphacool Abstriche gemacht werden müssen. In Kombination mit den hinten platzierten Anschlüssen können zudem mehrere Kühler übereinandergestapelt werden. Diese Art der Konstruktion spart Platz, vereinfacht die Verschlauchung und ermöglicht dazu eine nahtlose Integration in den Wasserkreislauf.

Daneben will Alphacool besonderen Wert auf die Steigerung der Kühlleistung gelegt haben. Neben der Optimierung des Wasserflusses innerhalb des Kühlers und der Stärke des Kupferblocks wird auf 1-mm-Hochleistungs-Wärmeleitpads gesetzt. Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass die zu kühlenden Komponenten näher am Kühler liegen, was eine deutlich effektivere Kühlung aller wichtigen Bauteile ermöglichen soll.

Für alle wasserführenden Teile wird dazu Kupfer verwendet, das im Vergleich zu Aluminium eine nahezu doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit bieten kann. Zudem ist das Kupfer verchromt statt vernickelt, was zusätzlichen Schutz für den Kühler gewährleisten soll. Die Verchromung ist laut Hersteller widerstandsfähiger gegen Säuren, Kratzer und andere Schäden, wodurch das Abplatzen von Beschichtungen effektiv vermieden werden kann.

Im Lieferumfang enthalten ist die Apex Wärmeleitpaste, welche die langlebigste Wärmeleitpaste aus dem Hause Alphacool sein soll. Zusätzlich liegen softe Hochleistungs-Wärmeleitpads dem Kühler bei, die sich optimal an die zu kühlenden Komponenten anpassen sollen.

Der Alphacool ES RTX 4000 Ada Ge. GPU-Kühler ist ab sofort für 299,98 Euro erhältlich.