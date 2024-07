Werbung

Mit dem ES 1 1U präsentiert Alphacool eine neue Variante des Core 1, die speziell für den Einsatz in Servern und Workstationsystemen konzipiert wurde. Aufgrund der seitlichen Anschlüsse und der flachen Bauart kann der ES 1 in kleinen Systemen mit wenig Platz montiert werden, beispielsweise in 1 HE Servergehäusen.

Das neue Mounting System und die Verwendung von Acetal für das Gehäuse sollen dazu beitragen, dass sowohl der Montageaufwand als auch die Kosten bei hohen Stückzahlen minimal bleiben können. Der Kühlerboden besteht aus vernickeltem Kupfer.

Alphacool vereint mit dem ES 1 ein kompaktes Design mit bekannten Elementen der Core-1-Kühler. So findet sich auch bei diesem die bekannte 3D-Jetplate in Kombination mit der Kreuzschlitztechnik wieder, die dafür sorgen will, dass die Kühlflüssigkeit gleichmäßig auf dem Kühlerboden verteilt wird. Ein O-Ring im Inneren des Kühlers soll dazu für einen präzisen Wasserfluss sorgen und eine zuverlässige Kühlung gewährleisten. Kompatibel ist der Kühler mit den Sockeln AM4 und AM5 sowie mit LGA 1700.

Der Alphacool ES 1 1U ist ab sofort für 119,98 Euro beim Hersteller erhältlich.