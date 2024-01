Werbung

EK Water Blocks hat zur CES einen neuen Wasserkühler aus dem Pro-Bereich vorgestellt. Mit dem EK-Pro CPU WB 7529 bereitet sich EKWB damit auf den Start der E-Kern-Xeons alias Sierra Forest vor, die im ersten Halbjahr auf den Markt kommen sollen. Der Kühler ist mit 26,5 mm besonders flach, besitzt aber zwei der drei G1/4-Anschlüsse an den Seiten und nur einen auf der Oberseite, damit die Anschlüsse entsprechend flach ausgeführt werden können.

Der EK-Pro CPU WB 7529 Rack - Nickel + Inox ist für den Einsatz in flachen Racks vorgesehen und ist mit 23,5 mm sogar noch etwas flacher. Zudem besitzt er gleich vier G1/4-Anschlüsse für den Wasserkreislauf, die sich allesamt seitlich befinden und somit maximale Flexibilität in der Anbindung bieten.

Die Bodenplatte besteht aus Kupfer und wurde vernickelt. Darüber sitzt eine Abdeckung aus POM, die ebenfalls per CNC bearbeitet wird. Darauf kommt für die Optik dann wieder eine Metallplatte zum Einsatz.

Der Kühler kann ohne weiteren Montagematerial montiert werden. Die CPUs werden in den Sockel gesetzt. In die Stiftgewinde am Sockel greifen dann vier Schrauben mit Torx-Kopf.

Der Preis für den EK-Pro CPU WB 7529 in beiden Varianten liegt bei 179,90 Euro. Aktuell ist nur eine Vorbestellung möglich. Da es die Plattform aber noch gar nicht gibt, sollte dies kein größeres Problem sein.