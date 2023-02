Werbung

Vor über einem Jahr schon hat Thermaltake eine ungewöhnliche Anzeigelösung für Wasserkühlungsnutzer vorgestellt. Das Pacific TF3-Dashboard kann an einem 120-mm-Lüfterplatz montiert werden und informiert in Echtzeit mit drei analogen Anzeigen über den Systemstatus. Jetzt nennt Thermaltake einen Preis und ermöglicht Vorbestellungen.

Durch die Montage an einem 120-mm-Lüfterplatz soll das Pacific TF3 einfach zu montieren sein. Idealerweise wird man es an einem freien Frontlüfterplatz nutzen wollen. Dabei hat die Anzeige mit 120 x 120 x 25 mm exakt die Maße eines handelsüblichen 120-mm-Lüfters. Damit das Pacific TF3 seinen Zweck erfüllt, sollte der natürlich möglichst direkt einsehbar sein. Bei vielen Gehäusen ist das allerdings nicht der Fall.

Die drei Anzeigen des Pacific TF3 informieren über Kühlmitteltemperatur (0°C- 70°C, Genauigkeit ± 1 °C), Kühlmitteldruck (0-1 Bar, Genauigkeit ± 0,05 Bar) und die Umgebungstemperatur des Gehäuses. Jede einzelne der drei Anzeigen verfügt über ihre eigene RGB-Hintergrundbeleuchtung, die über die TT RGB Plus 2.0 Software gesteuert werden kann.

Die Verbindung wird per Micro-USB-auf-USB-(9PIN)-Kabel hergestellt. Zudem liegen ein SATA-auf-Micro-USB-Kabel und drei Sensoren für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteldruck und Umgebungstemperatur bei. Zur Anbindung an den Kühlkreislauf dient ein 4-Wege-G1/4-Zoll-Anschlussblock. Thermaltake gibt für das Pacific TF3 eine Leistungsaufnahme von 2,5 W an.

Über die Thermaltake-Seite sind nun Vorbestellungen des Pacific TF3 möglich. Dabei ruft Thermaltake einen Preis von 134,90 Euro (inkl. Steuer) für die analoge Wasserkühlungsüberwachung auf.