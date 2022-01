Thermaltake Pacific TF3: Wasserkühlungsüberwachung für 120-mm-Lüfterplatz

Mit der Anzeigelösung Pacific TF3 will Thermaltake die Überwachung von Wasserkühlungen leichter und schicker machen. Die 3-in-1-Anzeige erinnert an analoge Uhren.

Die Werte werden dann auch von kleinen Zeigern angezeigt. Pacific TF3 kann zwei Temperaturwerte für Flüssigkeits- und Gehäusetemperatur in einem Temperaturbereich von 0°C bis 99°C (bzw. 32°F bis 210°F) anzeigen. Die dritte Anzeige soll über den Druck informieren. Die Anzeige wird von adressierbaren RGB-LEDs hintergrundbeleuchtet. Laut Thermaltake wird bei hohen Temperaturen oder Druckveränderungen ein Alarm ausgelöst.

Die Anzeige misst 120 x 120 x 25 mm und kommt damit nicht ohne Grund auf die Maße eines üblichen 120-mm-Lüfters: Vorgesehen ist nämlich eine Montage an einem freien 120-mm-Lüfterplatz. Je nach Gehäuse und verfügbaren Lüfterplätzen ist man bei der Montage unterschiedlich flexibel. Am besten geeignet sind natürlich Lüfterplätze, an denen die Anzeige auch gut einsehbar ist.

Zu Preis und Verfügbarkeit der Pacific TF3-Anzeige macht Thermaltake noch keine Angaben.