Werbung

In Zusammenarbeit mit Alphacool suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einer topaktuellen All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers zusammen mit ihrer Hardware auf den Prüfstand stellen und einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf die Hardware am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der neuen Core-Ocean-T38-Serie, welche erst vor wenigen Wochen offiziell vorgestellt wurde. Sie richtet sich vor allem an die Nutzer, die eine einfache und vor allem leistungsstarke AiO-Kühlung für ihren Intel- oder AMD-Prozessor zu einem attraktiven Preis suchen. Im Gegensatz zur Eisbaer-Serie ist sie nicht erweiterbar.

Die Reihe umfasst gleich fünf Modelle mit 120-, 240-, 280-, 360- und 420-mm-Radiator. Welches Modell es am Ende sein wird, darüber dürfen die späteren Tester selbst entscheiden. Wer also einen leistungsstarken und hitzigen Intel Core i9-13900K sein Eigen nennt oder einen AMD Ryzen 9 7950X besitzt, greift besser zu einem 360- oder 420-mm-Modell als zu einer einfachen 120-mm-Variante.

Die Auswahl der Komponenten wurde von Alphacool dahingegen optimiert, um eine hohe Lebenszeit bei einem gleichzeitig geringen Wartungsaufwand zu bieten. Alle Wasserkühler sind für die gängigen Mainstream-Sockel von AMD und Intel geeignet, beinhalten das notwendige Montagematerial, das bis hin zur hauseigenen Subzero-Thermal-Grease-Wärmeleitpase reicht. Mitgliefert sind je nach Modell Alphacools Core-Lüfter mit 120 oder 140 mm, welche sich über einen 4-Pin-PWM-Anschluss regeln lassen und mit bis zu 2.000, bzw. 2.500 RPM arbeiten und damit einen Luftstrom von bis zu 92,3 CFM erreichen können.

Der Kühler selbst verfügt über eine Bodenplatte aus Kupfer, das Pumpengehäuse besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff, das Pumpenlager aus Keramik und der Radiator aus Aluminium. Die Schläuche sind gesleevt und in der Regel 40 cm lang, was eine flexible Montage im Gehäuse möglich macht. Natürlich darf auch eine aRGB-Beleuchtung nicht fehlen. Die Ocean-T38-Reihe bietet zwölf LEDs hierfür an.

Je nach Ausführung bezahlt man für die Alphacool Core Ocean T38 AiO zwischen etwa 63 bis 97 Euro für das Spitzenmodell. Drei unserer Leser dürfen die Wasserkühlung nun kostenlos auf den Prüfstand stellen und dabei selbst wählen, welches der fünf Modelle sie haben möchten.

Alle Features im Überblick:

Radiator:

Material: 3003 Aluminium

verfügbare Größen: 120mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm

Lüfter:

Alphacool Core 120mm & 140mm

Anschluss & Steuerung: 4-Pin PWM

Lüftergeschwindigkeit Core 120mm: 0-2500rpm/min (±10%)

Max. Air Flow Core 120mm: 62.8CFM

Max. statischer Druck Core 120mm: 2.13mm/H2O

Lüftergeschwindigkeit Core 140mm: 0-2000rpm/min (±10%)

Max. Air Flow Core 140mm: 92.3CFM

Max. statischer Druck Core 140mm: 2.53mm/H2O

Kühler & Pumpe:

Material Kühlerboden: Kupfer

Material Pumpengehäuse: Kunststoff (ABS+PC)

Finnenstruktur Kühlerboden: 0,1 x 0,1mm

Material Pumpenlager & Welle: Ceramic

Anzahl aRGB LEDs: 12

Geschwindigkeit: max. 3500rpm (±10%)

Anschluss & Steuerung: 4-Pin PWM

Kompatibilität:

Intel: LGA 115x / LGA 1200 / LGA 1700 / LGA 2066

AMD: AM4 / AM5

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 27. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Alphacool!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 27. November 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 28. November 2022

Testzeitraum bis 01. Januar 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Alphacool sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum