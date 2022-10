Werbung

Mit der Core Ocean AiO präsentiert Alphacool eine neue All-in-One Lösung, die sich aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses in erster Linie an Einsteiger in die CPU-Wasserkühlung richtet. Im Gegensatz zu Alphacools Eisbaer-CPU-AiO ist die Ocean-All-in-One nicht erweiterbar. Ein Hinzufügen weiterer Komponenten wie Radiatoren, Pumpe oder Ausgleichsbehälter ist hier vom Hersteller nicht vorgesehen.

Die Auswahl der Komponenten und der Aufbau der Core-Ocean-AiO ermöglichen laut eigenen Angaben eine hohe Lebenszeit bei geringem Wartungsaufwand. Die neue Wasserkühlung ist für alle gängigen Mainstream-Sockel von AMD und Intel geeignet. Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial ermöglicht schon jetzt die Verwendung auf dem AM5-Sockel von AMD.

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist die Subzero Thermal Grease von Alphacool. Diese elektrisch nichtleitende 16W/mk Wärmeleitpaste ist nach eigenen Aussagen besonders gut für hohen Anpressdruck geeignet. Die Viskosität ist mit 850.000 TF angegeben.

Alle Features im Überblick:

Radiator:

Material: 3003 Aluminium

verfügbare Größen: 120mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm

Lüfter:

Alphacool Core 120mm & 140mm

Anschluss & Steuerung: 4-Pin PWM

Lüftergeschwindigkeit Core 120mm: 0-2500rpm/min (±10%)

Max. Air Flow Core 120mm: 62.8CFM

Max. statischer Druck Core 120mm: 2.13mm/H2O

Lüftergeschwindigkeit Core 140mm: 0-2000rpm/min (±10%)

Max. Air Flow Core 140mm: 92.3CFM

Max. statischer Druck Core 140mm: 2.53mm/H2O

Kühler & Pumpe:

Material Kühlerboden: vernickeltes Kupfer

Material Pumpengehäuse: Kunststoff (ABS+PC)

Finnenstruktur Kühlerboden: 0,1 x 0,1mm

Material Pumpenlager & Welle: Ceramic

Anzahl aRGB LEDs: 12

Geschwindigkeit: max. 3500rpm (±10%)

Anschluss & Steuerung: 4-Pin PWM

Kompatibilität: