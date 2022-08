Alphacool bietet Eisblock für ASUS Geforce RTX 3090 TI Strix/TUF an

Alphacool hat eine neue Variante des Eisblock Aurora speziell für ASUS Geforce RTX 3090TiStrix/TUF Grafikkarten vorgestellt. Der Fullcover-Kühler soll sowohl mit seiner Optik als auch mit seiner Kühlleistung überzeugen.

Die Optik wird vor allem durch die 13 A-RGB-LEDs geprägt, die seitlich am Kühlblock entlang verlaufen. Durch die Acryloberfläche sollen diese bestens zur Geltung kommen. Zudem sorgt das kantigere Design durch Reflektionen an den Schrägen für eine bessere Lichtstreuung im Wasserkühler. Die Bodenplatte besteht aus vernickeltem Kupfer. Alphacool hat den vernickelten Kupferkühler dünner gestaltet und die Wärmeleitpads in der Dicke reduziert. Auch der Wasserfluss innerhalb des Kühlers wurde optimiert. Insgesamt sollen wichtige Bauteile wie Spannungswandler und RAM so effektiver gekühlt werden.

Der Eisblock für ASUS Geforce RTX 3090 TI Strix/TUF ist exakt für folgende ASUS-Grafikkarten geeignet:

GeForce RTX 3090 Ti ROG Strix LC 24GB (90YV0HC2-M0NA00)-

GeForce RTX 3090 Ti ROG Strix LC OC Edition 24GB (90YV0HC0-M0NA00)

GeForce RTX™ 3090 Ti TUF Gaming 24GB (90YV0HC3-M0NA00)

GeForce RTX™ 3090 Ti TUF Gaming OC 24GB (90YV0HC1-M0NA00)

Im Alphacool-Shop wird der Eisblock Aurora Acryl GPX-N Geforce RTX 3090 TI Strix mit Backplate für 159,98 Euro zum Kauf angeboten.