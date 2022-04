Dediziert für LGA1700: EKWB stellt den EK-Quantum Magnitude 1700 vor

EK Water Blocks hat einen dedizierten Wasserkühler für den LGA1700, bzw. die Alder-Lake-Prozessoren von Intel vorgestellt. Zwar passen solche auch für den LGA1200, der EK-Quantum Magnitude 1700 soll aufgrund einer spezifischen Durchflussverteilung, Geometrie der Coldplate und des Montagedrucks jedoch auf den aktuellen Sockel hin optimiert worden sein.

Herzstück des Kühlers ist laut EKWB der CNC-gefertigte Einsatz aus Messing. Im Vergleich zu früheren Generationen der CPU-Kühler hat die Lamellenanordnung eine 50 % größere Oberfläche, die auf einer kleineren Grundfläche untergebracht ist. Die Kupferkühlplatte verwendet 0,40 mm breite Mikrokanäle und 0,26 mm dicke Mikrofinnen, um die Wärmeübertragung bei minimaler Strömungseinschränkung zu maximieren. Der Messing-Einsatz ermöglicht zudem eine gewisse Flexibilität im Einsatz des Wasserkühlers, da er um 180 ° gedreht werden kann, um den Einlass und Auslass des Kühlers zu tauschen.

Die Coldplate ist als Kontaktfläche zum Heatspreader des Kühlers besonders wichtig. EKWB fertigt die Oberfläche mit einem konvexen Finish, so dass ein möglichst guter Kontakt zum Heatspreader gewährleistet werden kann. Wer jedoch an einer flachen Kühlplatte interessiert ist, die zu einem flach geschliffenen Heatspreader besser passt, für den bietet EKWB entsprechend flache Kupfer- und vernickelte Kupferkühlplatten an, die separat verkauft werden.

Separat ist außerdem das Stichwort zum Design des EK-Quantum Magnitude 1700. So gibt es verschiedene Finishes der Metalloberflächen, aber auch austauschbare "Akzentuierungsrahmen" aus Metall oder verschiedene Farben. Ein LED-Streifen mit 30 RGB-LEDs lässt den Kühler individuell und nach Wunsch der RGB-Steuerung erleuchten. Die Variante mit Plexiglasabdeckung beleuchtet die Kühlflüssigkeit.

Der EK-Quantum Magnitude 1700 sowie die Zubehörkomponenten sind ab sofort verfügbar: