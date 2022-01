Cooler Master MasterLiquid Flux: AiO-Kühlungen wurden auf Leistung getrimmt

Bei den neuen AiO-Kühlungen aus der MasterLiquid Flux-Serie zielt Cooler Master vor allem auf eine Sache ab: Eine möglichst hohe Performance. Eine ganze Reihe von Detailverbesserungen soll für einen Leistungszuwachs sorgen.

Die MasterLiquid Flux-Serie startet mit zwei Modellen: Dem 240-mm-Ableger MasterLiquid PL240 Flux und dem 360-mm-Modell MasterLiquid PL360 Flux. Bei beiden Modellen hat Cooler Master die neue Doppelkammerpumpe kompakter als bei früheren Modellen gestaltet. Laut Cooler Master wird nun ein optimales Verhältnis von Durchflussmenge und Druck erreicht. Ein keramisch gelagertes Laufrad soll für einen ausgewogenen Wasserfluss sorgen. Am Kühler wurden die dünnen Lamellen optimiert, um Hot-Spots besser zu vermeiden. Eine größere und stärkere Kupferbodenplatte soll die Wärmeübertragung verbessern.

Auch am Radiator und den Lüftern hat Cooler Master Hand angelegt. Beim Aluminium-Wärmetauscher wurde die Lamellendichte erhöht. Die sogenannten Air-Balance-Lüfter sollen durch ihre miteinander verbundenen Lüfterblätter eine bessere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten bieten. Der leicht angewinkelte Rand des Lüfterrahmens erhöht laut Cooler Master schließlich den statischen Druck. Der Drehzahlbereich der PWM-Lüfter wird mit 0-2.300 U/min angegeben. In wieweit sich diese Anpassungen in Summe nun wirklich auf die Kühlleistung auswirken, werden sicher bald Testberichte zeigen.

Bei allen Performance-Optimierungen hat Cooler Master aber auch die Optik nicht vergessen. Sowohl die Lüfter als auch der Pumpendeckel werden mit A-RGB-LEDs beleuchtet. Diese Beleuchtung kann wahlweise über den mitgelieferten Addressable Gen 2 RGB-Controller als auch über Cooler Masters MasterPlus+ Software gesteuert werden.

Die beiden neuen AiO-Kühlungen sind ab sofort verfügbar. Cooler Master gibt für die MasterLiquid PL240 Flux eine UVP von 159,99 Euro an. Die MasterLiquid PL3600 Flux soll 179,99 Euro kosten.

Preise und Verfügbarkeit Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux Nicht verfügbar 159,90 Euro Ab 159,90 EUR