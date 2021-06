Lesertest: Das sind die Tester der neuen AiO-Wasserkühlungen von PCCOOLER!

Vor etwa zwei Wochen riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neuesten Lesertest in Zusammenarbeit mit PCCOOLER zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für eine der neuen All-In-One-Wasserkühlungen des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der PCCOOLER GI-CX360 ARGB und GI-CX240 ARGB, wobei der Teilnehmer entscheiden darf, welches der beiden Modelle er testen möchte. Die Unterschiede der beiden AiOs liegen auf der Hand: Während das eine Modell mit drei 120-mm-Lüftern bestückt ist und mit seinem größeren Wärmetauscher somit bis zu 350 W abführen kann, ist das kleinere Modell mit nur zwei Lüftern ausgerüstet und damit etwas kompakter, jedoch nur noch für 250 W ausgelegt. Trotzdem sind natürlich beide für die meisten aktuellen High-End-Prozessoren von Intel und AMD ausgelegt. Selbst die teuren Plattformen bis hin zum TR4- oder LGA2066-Sockel werden unterstützt.

Die Besonderheit der beiden Wasserkühler fällt schnell auf: PCCOOLER beleuchtet sowohl den ganzen Pumpendeckel als auch alle Lüfter mit ARGB-LEDs, was für eine echte Farbvielfalt im Inneren des PC-Gehäuses sorgt. Die Beleuchtung kann entweder über den mitgelieferten Controller mit drei Tasten eingestellt, oder bequem über das Mainboard gesteuert werden.

Die Lüfter arbeiten mit einer Geschwindigkeit von 1.000 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute und lassen sich per PWM-Signal steuern. So sollen sie einen Luftdurchsatz von bis zu 72 CFM erreichen und mit maximal 29,1 dB(A) trotzdem leise agieren. Die Pumpe arbeitet hingegen mit 2.600 Umdrehungen pro Minute und maximal 16 dB(A), die Schläuche mit Rayon-Mesh-Cover sind 400 mm lang, was den Einsatz selbst in sehr großen Gehäusen möglich macht.

Das Zubehör fällt ebenfalls recht umfangreich aus: Da die AiO-Kühlung auf unterschiedlichsten Sockeln genutzt werden kann, gibt es zahlreiche beschriftete Tütchen mit dem entsprechenden Montagematerial. Dokumentation, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, Lüfter- und ARGB-Adapter sowie der bereits erwähnte Controller sind ebenfalls mit von der Partie.





Spezifikationen Kühlername PCCOOLER GI-CX240 ARGB PCCOOLER GI-CX360 ARGB Kaufpreis rund 100 Euro rund 140 Euro Homepage www.pccooler.com www.pccooler.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 274 x 120 x 27 mm (L x B x H) 394 x 120 x 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt, 40 cm lang textilummantelt, 40 cm lang Serienbelüftung zwei 120-mm-PWM-Lüfter, 1.000 - 2.000 U/min drei 120-mm-PWM-Lüfter, 1.000 - 2.000 U/min Pumpendrehzahl 2.600 U/min 2.600 U/min Sockel AMD: TR4, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1Intel: LGA 2066, 2011, 115x (damit auch 1200), 775, 1366 AMD: TR4, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1

Intel: LGA 2066, 2011, 115x (damit auch 1200), 775, 1366 TDP 250 W 350 W

Preislich muss man dafür rund 100 bis 140 Euro einkalkulieren. Drei unserer Leser und Community-Mitglieder dürfen die neuen AiOs nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Telnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "Wabaki No1", "MacDuck" und "denzop" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt ihrer neuen AiOs haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Wasserkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 13. Juni 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 14. Juni 2021

Testzeitraum bis 18. Juli 2021

Kleingedrucktes: