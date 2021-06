Raijintek Scylla und Antila: Komplette Wasserkühlungssets und Komponenten

Raijintek möchte auch im Eigenbau-Wasserkühlungssegment stärker aktiv werden. Mit der Scylla-Serie kommen jetzt gleich mehrere Wasserkühlungs-Kits auf den Markt. Im gleichen Zug werden mit der Antila D5 EVO RBW-15 eine auffällige Kombination aus Pumpe und Ausgleichsbehälter (AGB) sowie reine Antila-Pure-Ausgleichsbehälter angeboten.

Die Scylla-Serie richtet sich an Kunden, die eine flexible Eigenbau-Wasserkühlung suchen, aber nicht selbst zusammenstellen wollen. Sie umfasst vier abgestimmte Wasserkühlungs-Kits für komplette CPU-Kreisläufe. Scylla Pro CA240 und CA360 sind mit auffälliger A-RGB-Beleuchtung an Lüftern, AGB und Kühler vor allem für Nutzer geeignet, die Wert auf eine intensive Beleuchtung ihres Systems legen. Die beiden Kits Scylla Elite CA240 und CA360 werden hingegen als dezentere Option beschrieben. Allerdings leuchten auch hier A-RGB-LEDs in den Lüftern und im AGB, nur die LEDs im Kühler fallen weg. Während bei den Pro-Sets Hard-Tubes beiliegen, werden die Elite-Sets mit Soft-Tubes ausgeliefert.

Jedes Kit besteht aus CPU-Kühler, einem 240-, bzw. 360-mm-Radiator, einer Kombination aus Pumpe und Ausgleichsbehälter, A-RGB-Lüftern, Kühlflüssigkeit, Hard-, bzw. Soft-Tubes, diversen Anschlüssen und einem A-RGB- und Lüfter-Controller inklusive Fernbedienung.

Als separates Wasserkühlungsprodukt kommt die Antila D5 EVO RBW-15 auf den Markt. Sie soll eine leistungsstarke Pumpe mit einem schicken Ausgleichsbehälter aus gehärtetem Glas kombinieren. Der AGB mit 500 ml Volumen wird von ARGB-LEDs in Szene gesetzt. Die Pumpe soll bis zu 1.500 L pro Stunde fördern. Die Pumpen-AGB-Kombi kann mit vier G1/4-Zoll-Anschlüssen in den Kreislauf eingebunden werden. Antila Pure R100A/R240A und R100B/R240B sind hingegen reine Ausgleichsbehälter, die es wahlweise mit 400 bzw. 700 ml Volumen gibt. Bei diesen Modellen muss man ebenfalls nicht auf ARGB-LEDs verzichten. Die Varianten R100A/R240A zeigen ein zurückhaltenderes Design, R100B und R240B sollen hingegen durch zahlreiche diagonale Verstrebungen auffallen.

Die Komplett-Kits Scylla Pro CA240 und CA360 werden bei Caseking für 359,90 Euro bzw. 389,90 Euro gelistet. Die beiden Elite-Varianten werden mit 259,90 bzw. 289,90 Euro jeweils 100 Euro günstiger. Die Antila D5 EVO RBW-15 soll 149,90 Euro kosten. Für die AGBs Antila Pure R100A/R240A werden schließlich 69,90 Euro und 79,90 Euro und für die Varianten Antila Pure R100B/R240B 72,90 Euro bzw. 84,90 Euro angesetzt. Caseking listet die Produkte bereits, die Verfügbarkeit wird mit 30. Juni 2021 angegeben.