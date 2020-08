EK bietet maßgeschneiderte Distro-Plates für Lian Lis Tischgehäuse an

Lian Lis Tischgehäuse aus der DK-Serie sind sehr spezielle (und hochpreisige) Nischenprodukte. Das hat EK Water Blocks aber nicht daran gehindert, dafür passende Distro-Plates zu entwickeln - und zwar konkret für die aktuellen Modelle Lian Li DK-05F und DK-04F.

Bei diesen DK-Modellen kann die Transparenz der Glasabdeckung angepasst werden. Ansonsten zeichnen sie sich wie andere DK-Modelle dadurch aus, dass sie die Funktion eines PC-Tischs und eines PC-Gehäuses kombinieren. Die Hardware kann unter der Glasabdeckung bestens präsentiert werden.

An diesem Punkt setzt EK mit den Distro-Plates an. Die Verteilerlösungen wird sichtbar im vorderen Bereich der Tischgehäuse montiert und soll gerade bei komplexeren Wasserkreisläufen für mehr Ordnung sorgen. EK-Quantum Reflection DK-05F Left/Right D-RGB – Plexi sind zwei pumpenlose Verteiler mit adressierbarer RGB-Beleuchtung. Sie sind dafür gedacht, auf der linken bzw. rechten Seite des DK-05F montiert zu werden und bieten 26 Anschlussmöglichkeiten für eine flexible Verschlauchung. Der EK-Quantum Reflection DK-05F Right ist alternativ zum DK-04F kompatibel. Lian Li sieht die Montage über einem EK-CoolStream PE480-Radiator vor. Die Verteiler sollen sich auch mit einem benachbarten EK-CoolStream XE360 oder kleinerem Radiator nutzen lassen.

Beide Verteiler sind für die Kombination mit einer EK-Quantum Reflection Uni 140 D5 PWM D-RGB – Plexi gedacht. Darin sind eine D5-Pumpe, ein Ausgleichsbehälter und sieben G1/4-Zoll-Gewinde integriert. Die Gewindeanordnung ist auf EK-Quantum Reflection DK-05F Left und EK-Quantum Reflection DK-05F Right abgestimmt. Alternativ kann die EK-Quantum Reflection Uni 140 D5 PWM D-RGB – Plexi allein in allen möglichen Gehäusen mit freiem 140-mm-Lüfterplatz montiert werden. Ein LED-Streifen mit sieben A-RGB-LEDs ist integriert. Er kann über einen freien 5-V-A-RGB-Header an geeigneten Mainboards gesteuert werden.

Die maßgeschneiderte Lösung für Lian Lis Tischgehäuse hat ihren Preis: Für die EK-Quantum Reflection Uni 140 D5 PWM D-RGB – Plexi werden 259,90 Euro aufgerufen. EK-Quantum Reflection DK-O5F Left D-RGB – Plexi und EK-Quantum Reflection DK-O5F Right D-RGB – Plexi kosten je 289,90 Euro. Im EK-Webshop sind bereits Vorbestellungen möglich. Die Auslieferung soll ab 20. August starten.