Alphacool zeigt Wasserkühlung für den Einsatz in Servern

Alphacool hat in Zusammenarbeit mit einigen Kunden eine Reihe von Wasserkühlungssets für 1HE- bis 4HE-Serverracks entwickelt und und auf den Markt gebracht. Die Sets sollen eine einfache und kostengünstige Alternative zu den bestehenden Systemen sein.

Alle Sets könne individuell erweitert oder angepasst werden. Schnellverschlüsse ermöglichen den Austausch von Komponenten, weitere Pumpen, Radiatoren, Grafikkartenkühler und vieles mehr kann individuell und nach Absprache hinzugefügt werden.

Die Sets bestehen grundsätzlich aus einem CPU-Kühler für alle aktuellen Sockel. Unterstützt werden also LGA3647 auf Seiten der Intel-Prozessoren und SP3 auf Seiten der AMD-Prozessoren. Neben den großen Xeon- und EPYC-Prozessoren gibt es auch noch kleinere Servermodelle auf Basis des Sockel LGA1200 und AM4. Auch diese werden von den Wasserkühlungs-Sets für Serverracks unterstützt. Bis zu 490 W können pro Sockel abgeführt werden. In einem 4U-Server kann eine Abwärme von bis zu 2.400 W abgedeckt werden.

Neben dem eigentlichen Kühler gehören zur Wasserkühlung natürlich auch der Ausgleichsbehälter und die Pumpe. Je nach Set kommt die etwas kleinere DC-LT-Pumpe, in großen Kreisläufen dann aber die leistungsstarke DDC310 zum Einsatz. Letztere ist laut Hersteller bestens für einen hohen Durchfluss geeignet. Die Montagemöglichkeiten sehen es vor, dass die Kombination aus Ausgleichsbehälter und Pumpe problemlos im Serverrack untergebracht werden kann.

Dritte wichtige Komponente einer Wasserkühlung sind die Radiatoren. Alphacool bietet bei den Sets ausschließlich Kupfer-Radiatoren an. Durch die fast doppelt so hohen Wärmekapazität gegenüber Aluminium-Radiatoren haben die Kupfer-Modelle laut Hersteller enorme Leistungsvorteile. Die hohe Packdichte ist eine Herausforderung in der Unterbringung der Radiatoren. Dies fängt bei einem 1HE-Server bei einer maximalen Höhe von 40 mm an. Entsprechend klein und leistungsstark müssen die Lüfter sein, die auf diesen schmalen Radiatoren zum Einsatz kommen.

Alphacool bietet dutzende Sets für die unterschiedlichen Server-Konfigurationen an.

Je nach CPU-Kühler, Pumpe, Radiator und weiteren Komponenten sind die Preise der verschiedenen Lösungen sehr unterschiedlich. Für 1HE-Server beginnen sie bei 250 Euro.

Zuletzt schauten wir uns das Zusammenspiel aus einem Core i9-10900K mit einer Wasserkühlung von Alphacool an und erreichten damit nicht nur deutlich niedrigere Temperaturen, sondern auch einen Takt von 5,2 GHz auf allen zehn Kernen.