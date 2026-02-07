News
Arrow Lake-Refresh

Kein Core Ultra 9 290K Plus und Tests zum 23. März

Kein Core Ultra 9 290K Plus und Tests zum 23. März
Die bloße Tatsache, dass es einen Refresh von Arrow Lake geben wird, sowie der Zeitraum von März bis April galten inzwischen bereits als sicher. Auch die wichtigsten technischen Details zu den Ultra-9-, Ultra-7- und Ultra-5-Modellen gab es bereits. Zudem hat Intel den Arrow-Lake-Refresh bereits offiziell für 2026 bestätigt.

Aber über die genaue Umsetzung scheint man sich selbst bisher nicht einig zu sein. Laut Quellen von Videocardz soll Intel das neue Spitzenmodell in Form des Core Ultra 9 290K Plus nun gestrichen haben. Stattdessen will man sich offenbar auf den Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra 5 250K Plus konzentrieren, denen Intel vorwiegend mehr Kerne spendiert hat.

Die Streichung des Core Ultra 9 290K Plus sollen zwei Quellen bestätigt haben. Allerdings hat Intel seine Partner über diesen Schritt noch nicht informiert.

Intel Core Ultra 200S

Der Core Ultra 9 290K Plus sollte weiterhin über eine 8P+16E-Konfiguration verfügen. Im Vergleich zum Core Ultra 9 285K sollte es nur ein leichtes Taktplus geben. Schon anders soll dies für den Core Ultra 7 270K Plus ausschauen, der über 8P+16E-Kerne verfügen sollte, während es beim Core Ultra 7 265K 8P+12E-Kerne sein sollten. Vier zusätzliche Efficiency-Kerne soll auch der Core Ultra 5 250K Plus bekommen.

Die Streichung des Spitzenmodells im Refresh dürfte sinnvoll sein. Das Taktplus wirkt sich auf die Positionierung nicht aus. Intel kann mit den zusätzlichen Kernen bei den Mittelklassemodellen sicherlich mehr gewinnen.

X-Nutzer @9950Pro liefert obendrein ein genaues Datum. Zum 23. März sollen die Tests des Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra 5 250K Plus veröffentlicht werden dürfen. Auch hier spielt der Core Ultra 9 290K Plus offenbar keinerlei Rolle mehr.

Technische Spezifikationen der Core-Ultra-200S-Serie
Modell Kerne Basis/Boost-Takt (P-Kerne)Basis/Boost-Takt (E-Kerne)Smart CacheBase-PowerTurbo-PowerArbeitsspeicherPreis
Core Ultra 9 290K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,8 GHz3,2 / 4,8 GHz36 MB125 W250 WDDR5-7200-
Core Ultra 9 285K 8P + 16E 3,7 / 5,7 GHz3,2 / 4,6 GHz36 MB125 W250 WDDR5-6400485 Euro
Core Ultra 7 270K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,5 GHz3,2 / 4,7 GHz36 MB125 W250 WDDR5-7200-
Core Ultra 7 265K 8P + 12E 3,9 / 5,5 GHz3,3 / 4,6 GHz30 MB125 W250 WDDR5-6400280 Euro
Core Ultra 5 250K Plus 6P + 12E 4,2 / 5,3 GHz3,5 / 4,7 GHz28 MB125 W159 WDDR5-7200-
Core Ultra 5 245K 6P + 8E
 4,2 / 5,2 GHz3,6 / 4,6 GHz24 MB125 W159 WDDR5-6400190 Euro
