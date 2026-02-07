Werbung

Die bloße Tatsache, dass es einen Refresh von Arrow Lake geben wird, sowie der Zeitraum von März bis April galten inzwischen bereits als sicher. Auch die wichtigsten technischen Details zu den Ultra-9-, Ultra-7- und Ultra-5-Modellen gab es bereits. Zudem hat Intel den Arrow-Lake-Refresh bereits offiziell für 2026 bestätigt.

Aber über die genaue Umsetzung scheint man sich selbst bisher nicht einig zu sein. Laut Quellen von Videocardz soll Intel das neue Spitzenmodell in Form des Core Ultra 9 290K Plus nun gestrichen haben. Stattdessen will man sich offenbar auf den Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra 5 250K Plus konzentrieren, denen Intel vorwiegend mehr Kerne spendiert hat.

Die Streichung des Core Ultra 9 290K Plus sollen zwei Quellen bestätigt haben. Allerdings hat Intel seine Partner über diesen Schritt noch nicht informiert.

Der Core Ultra 9 290K Plus sollte weiterhin über eine 8P+16E-Konfiguration verfügen. Im Vergleich zum Core Ultra 9 285K sollte es nur ein leichtes Taktplus geben. Schon anders soll dies für den Core Ultra 7 270K Plus ausschauen, der über 8P+16E-Kerne verfügen sollte, während es beim Core Ultra 7 265K 8P+12E-Kerne sein sollten. Vier zusätzliche Efficiency-Kerne soll auch der Core Ultra 5 250K Plus bekommen.

Die Streichung des Spitzenmodells im Refresh dürfte sinnvoll sein. Das Taktplus wirkt sich auf die Positionierung nicht aus. Intel kann mit den zusätzlichen Kernen bei den Mittelklassemodellen sicherlich mehr gewinnen.

X-Nutzer @9950Pro liefert obendrein ein genaues Datum. Zum 23. März sollen die Tests des Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra 5 250K Plus veröffentlicht werden dürfen. Auch hier spielt der Core Ultra 9 290K Plus offenbar keinerlei Rolle mehr.