Laut Analyst Ming-Chi Kuo (auf X) plant Apple für Ende 2025 oder Anfang 2026 die Massenfertigung günstiger MacBook-Modelle, die mit einem 13-Zoll-Display und keinem M-Series-Chip ausgestattet sind. Stattdessen sollen die von den iPhones und iPads bekannten A-Series-SoCs zum Einsatz kommen.

Abseits der eventuellen Größe (13 Zoll) sowie der Ausstattung mit einem A18-Pro-SoC mit sechs CPU- und ebenfalls sechs GPU-Kernen nennt Kuo auch noch die verfügbaren Gehäusefarben: Silber, Blau, Pink und Gelb.

Mit den günstigeren MacBooks will Apple das für die Marke untere Preissegment adressieren. Das MacBook Air und MacBook Pro sind aktuell beide mit M4-Prozessor verfügbar. In der kleinsten Version verfügen diese über mindestens zehn Kerne. Die letzte reine MacBook-Serie stellte Apple Anfang 2012 ab. Ab dann gab es nur noch das MacBook Pro und MacBook Air.

Beim MacBook Air nennt Apple einen Einstiegspreis von 1.199 Euro, das günstigste MacBook Pro kostet in 14 Zoll ab 1.779 Euro. Allerdings sei an dieser Stelle gesagt, dass viele Modelle im freien Handel noch etwas günstiger sind. In welchem Preisbereich ein MacBook mit A18 Pro landet, bleibt abzuwarten.

Laut Kuo will Apple mit einem günstigeren MacBook die Verkaufszahlen ankurbeln. Für dieses Jahr werden etwa 20 Millionen Einheiten vorausgesagt. Apple will aber wieder das Corona-Niveau erreichen. In dieser Zeit wurden 25 Millionen MacBooks abgesetzt. Bereits Anfang 2026 soll das MacBook in den Handel kommen.