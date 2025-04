Werbung

AMD hat seine Gaming-Prozessoren für Notebooks aktualisiert und für den Dragon Range Refresh die Ryzen-8000HX-Serie aufgelegt, die zum Vorgänger aber keinerlei signifikante Änderungen vorzuweisen hat. Ein um 100 MHz höherer Boost-Takt wird angegeben, darüber hinaus aber gibt es keinerlei Unterschiede. Und selbst dies trifft mit dem Ryzen 9 8940HX nur auf ein Modell zu.

Die Prozessoren verwenden daher auch weiterhin Zen-4-Kerne, anders als die Modelle der Ryzen-AI-300- und Ryzen-AI-Max-300-Serie. Ihnen fehlt es auch an einer NPU, weshalb AMD keinerlei Ryzen-AI-Marketing mit ihnen macht. In der folgenden Tabelle haben wir Dragon Range und den Refresh einmal gegenübergestellt:

Gegenüberstellung der Prozessoren

Kerne Boost-Takt Basis-Takt Cache iGPU CUs cTDP Ryzen 9 8945HX 16 5,4 GHz 2,5 GHz 80 MB Radeon 610M 2 55 - 75 W Ryzen 9 7945HX 16 5,4 GHz 2,5 GHz 80 MB Radeon 610M 2 55 - 75 W Ryzen 9 8940HX 16 5,3 GHz 2,4 GHz 80 MB Radeon 610M 2 55 - 75 W Ryzen 9 7940HX 16 5,2 GHz 2,4 GHz 80 MB Radeon 610M 2 55 - 75 W Ryzen 7 8840HX 12 5,1 GHz 2,9 GHz 76 MB Radeon 610M 2 45 - 75 W Ryzen 7 7840HX 12 5,1 GHz 2,9 GHz 76 MB Radeon 610M 2 45 - 75 W Ryzen 7 8745HX 8 5,1 GHz 3,6 GHz 40 MB Radeon 610M 2 45 - 75 W Ryzen 7 7745HX 8 5,1 GHz 3,6 GHz 40 MB Radeon 610M 2 45 - 75 W

Für AMD dürfte es mehr darum gehen, den Notebook-Herstellern eine Option anzubieten, nun auch Prozessoren nominell aus der Ryzen-8000-Serie in das Sortiment aufzunehmen. Die baulich identischen Chips können in bestehenden Systemen angeboten werden. Änderungen haben die Notebook-Hersteller also keine vorzunehmen.

Die Ryzen-8000HX-Prozessoren werden mit Notebook-GPUs der GeForce-RTX-50-Serie kombiniert angeboten. Alles was in Richtung mobiler KI-Plattform geht, wird hingegen von den Ryzen-AI-300- und Ryzen-AI-Max-300-Serien abgedeckt.