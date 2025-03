Löcher in der CPU durch Flüssigmetall würde ich grundsätzlich ausschließen, da Gallium nicht korrosiv gegenüber Silizium ist. Bei geköpften und polierten CPUs wird allerdings in der Regel die obere Schutzschicht aus Siliziumnitrid abgetragen weshalb Gallium direkten Kontakt mit Silizium hat. Dadurch kommt es zur Bildung intermetallischen Gallium-Silizium Phasen. Das lässt sich auch durch weiteres Polieren nicht entfernen, da du sonst einen Teil der CPU mit wegpolieren müsstest. Es kann auch zur Ablagerung von Galliumoxid und im späteren Verlauf durch Hydrolyse zur Ablagerung von Galliumoxihydroxid kommen. Das ist durch eine Art gräuliche Wolkenbildung erkennbar ähnlich dem was wir auf den Fotos von turbogear sehen. Diese würden sich durch polieren allerdings wieder entfernen lassen, da es nur eine mechanische Anhaftung an der Oberfläche ist und keine intermetallische Phase oder Legierung.

Intermetallische Phasen bilden sich grundsätzlich immer beim Einsatz von Gallium basiertem Flüssigmetall und damit egal ob das ein Thermal Grizzly Flüssigmetall ist oder ein anderer Hersteller. Das ist auch das was ihr auf jedem Wasserkühler als "Rückstände" sehen könnt. Bis vor ein paar Jahren ging man auch davon aus, dass Nickel dieses Problem nicht hat, aber mittlerweile sind wir in der Forschung deutlich weiter und wissen dass auch Nickel und auch Chrom davon betroffen sind. Nur eben in deutlich geringerem Maße als es auf nacktem Kupfer der Fall ist. Wir forschen schon mehrere Jahre an einer neuen Beschichtung, um diese Probleme zu verbessern, aber das ist zum Teil Grundlagenforschung und wird noch eine Weile dauern.

Auf den Bildern von Schnatti bin ich mir ehrlich gesagt aber nicht sicher, ob das wirklich Löcher sind oder nicht doch ein leichter Aufbau nach oben. Ein Loch in der CPU mit Rissen im Silizium würde die CPU mit Sicherheit so beschädigen, dass du sie gar nicht mehr verwenden könntest. Einen Teildefekt dieser Art hätte ich zumindest noch nie gesehen - was natürlich nicht heißt, dass es unmöglich ist.