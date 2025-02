Werbung

Zur CES stellte AMD die Ryzen-AI-300-Max-Prozessoren auf Basis des Strix-Halo-Designs mit bis zu 16 Zen-5-Kernen und einer starken integrierten Grafikeinheit vor. Im ersten und zweiten Quartal soll mit der ersten Hardware zu rechnen sein sagte AMD damals. Heute nun präsentierten einige ausgewählte Publikationen einen ersten Test und verwendeten dazu allesamt das ASUS ROG Flow Z13. Aktuell sieht es auch so aus, als sei dies eine Art Exklusivität für den Einsatz des getesteten Ryzen AI Max+ 395.

An dieser Stelle wollen wir auf die Tests von Dave2D, Notebookcheck und Hardware Canucks verweisen, aus denen wir ein paar Benchmarks zitieren wollen. Im Cinebench 2024 und damit für die CPU-Leistung zeigt sich der Ryzen AI Max+ 395 auf Augenhöhe mit dem Intel Core Ultra 285H. An die Single-Core-Leistung der M4-Chips von Apple reicht AMD mit den Zen-5-Kernen aber nicht heran.

Der zweite Baustein der APU, die integrierte Grafikeinheit auf Basis der RDNA-3.5-Architektur, kommt mit ihren 40 CUs aber recht nahe an den Ausbau der diskreten GPUs heran. Mit einem Power-Limit von 70 W liegt die Radeon RX 8060S auf Augenhöhe mit der GeForce RTX 4060 Laptop GPU mit einem Power-Limit von 100 W. Auch eine GeForce RTX 4070 Laptop GPU mit 105 W liegt in Reichweite. Ob die Benchmarks (siehe unten) mit oder ohne Unterstützung von FSR 3 bzw. DLSS 3 erreicht wurden, ist nicht bekannt. Sollte dem nicht so sein, so könnte der Ryzen AI Max+ 395 mit Radeon RX 8060S mehr als akzeptable FPS erreichen, die bei den Gaming-Notebooks den dedizierten Lösungen Konkurrenz macht.

Dank der bis zu 16 Zen-5-Kerne zeigt sich das ASUS ROG Flow Z13 bzw. der Ryzen AI Max+ 395 auch im Hinblick auf die Conten-Creation-Leistung als ausreichend potent. Videoschnitt, Fotobearbeitung und auch KI-Anwendungen laufen für eine mobile Plattform ausreichend schnell.

Mit Blick auf die Akkulaufzeit kommt das ASUS ROG Flow Z13 mit Ryzen AI Max 390 (12 CPU-Kerne, 32 CUs) auf etwas mehr als 90 Minuten, die Variante mit Ryzen AI Max+ 395 (16 CPU-Kerne, 40 CUs) auf immerhin noch genau 90 Minuten.

Die gebotene CPU- und GPU-Leistung der Ryzen-AI-300-Max-Prozessoren ist beeindruckend. Gerne würden wir uns auch selbst einen Eindruck davon verschaffen. Aktuell noch aber scheint es sich bei den Tests um eine Art Vorschau zu handeln, denn auch zur Verfügbarkeit des ASUS ROG Flow Z13 mit Strix-Halo-CPU ist uns nichts bekannt. Demnach fehlen uns auch Angaben zum Preis. In wenigen Wochen sollen die ersten Notebooks mit Arrow Lake-H und GeForce-RTX-50-Laptop-GPU auf den Markt kommen. Je nach Konfiguration werden wir sicherlich einen interessanten Zweikampf zwischen Intel/NVIDIA und AMD sehen.