Über Wochen und Monate war der AMD Ryzen 7 9800X3D (Test) kaum bis gar nicht erhältlich und teilweise musste Vorbesteller aus dem Dezember bis weit in den Januar warten, bis sie ihren Gaming-Prozessor in Händen halten konnten. Nun aber scheint sich die Situation deutlich verbessert zu haben, denn schaut man in den Preisvergleich oder auch direkt bei AMDs Haus-und-Hof-Lieferant Mindfactory, dann wird der Ryen 7 9800X3D lagernd verfügbar.

Als AMD den Ryzen 7 9800X3D auf den Markt brachte, wurde ein Preis von 529 Euro aufgerufen. Zwischenzeitlich verlangte Mindfactory für Vorbestellungen 589 Euro und ist inzwischen auch erst auf 579 Euro zurückgegangen. Also auch wenn der Ryzen 7 9800X3D nun besser verfügbar ist, heißt dies noch nicht, dass auch die Preise wieder auf ein annehmbares Niveau zurückgegangen sind.

Mit besserer Verfügbarkeit kann aber davon ausgegangen werden, dass der Preis des Ryzen 7 9800X3D weiter sinken wird.

Noch im ersten Quartal, vermutlich für März, wird AMD die Serie um den Ryzen 9 9950X3D und Ryzen 9 9900X3D ergänzen. Genaue Termine oder Preise gibt es hier noch nicht.