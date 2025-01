Werbung

In Ergänzung zum bereits erschienenen AMD Ryzen 7 9800X3D (Test) hat AMD auf der CES die weiteren beiden Modelle Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D vorgestellt. Damit wurde nun aber klar, dass AMD für die Modelle mit zwei CCDs nur eines davon mit dem zusätzlichen Cache also 3D V-Cache ausgestattet hat. Bereits mit Erscheinen der Ryzen-7000X3D-Serie stellten wir und viele Nutzer uns die Frage, warum AMD den 3D V-Cache nicht auf beide CCDs packt. Bisher haben wir dazu keine eindeutige Antwort bekommen, wir wissen jedoch, dass AMD intern eine solche Lösung in den Laboren bereits getestet hat.

Sicher ist: Dem Scheduling kommt eine wichtige Rolle zu, denn die Threads eines Spiels sollten natürlich bestenfalls auf den Zen-5-Kernen mit dem zusätzlichen Cache laufen. Die Threads sollten auch auf diesen Kernen, bzw. diesem CCD bleiben und nicht ständig zwischen den CCDs hin und her geschoben werden – was selbst für die Dual-CCD-Versionen ohne den 3D V-Cache gilt. Die Bandbreite des Infinity Fabric und die dabei auftretenden Latenzen spielen eine wichtige Rolle.

Wir haben AMD gefragt, ob es technische Gründe gäbe, warum wir bisher keinen Ryzen-Prozessor mit zwei CCDs und 3D V-Cache auf jedem der CCDs gesehen haben. Die Antwort war überraschend: Es gibt keine technischen Gründe oder Herausforderungen. Ein solcher Prozessor wäre schlichtweg zu teuer und Spiele würden nicht im gleichen Maße von einem zweiten CCD mit 3D V-Cache profitieren, wie dies beim Schritt von 32 auf 96 MB L3-Cache für einen CCD der Fall ist.

Bei AMD habe man mehrfach darüber nachgedacht, eine Spezial-Edition mit zwei CCDs und jeweils 3D V-Cache aufzulegen. Am Ende hat man sich bisher dagegen entschieden. Ein solcher Prozessor wäre einfach zu teuer und böte nicht den Leistungsvorteil, den sich viele davon erwarten.

Andererseits gibt es Anwendungen, die durchaus bei 16 Kernen von 192 MB an L3-Cache profitieren würden. Wie hoch oder gering das Leistungsplus in Spielen und eben solchen Anwendungen ist, das weiß nur AMD selbst. Damit dürften technische Begründungen in der Diskussion um das Fehlen solcher Prozessoren in der Produktpalette in Zukunft ausscheiden.