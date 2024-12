Werbung

Es dürfte wenig überraschend sein, wenn AMD zur CES neben einem Ryzen 5 9600 als erstes Non-X-Modell der Ryzen-9000-Serie auch die beiden weitere X3D-Modelle Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D vorstellen wird. Entsprechende Hinweise gab es nun schon mehrfach.

Nachdem der Ryzen 7 9800X3D seinen durchaus beeindruckenden Auftritt bereits vor wenigen Wochen hatte, wird ähnliches auch vom Ryzen 9 9900X3D und vor allem dem Ryzen 9 9950X3D erwartet. Mit der Platzierung des SRAM-Dies unter dem CCD kann AMD in der zweiten Generation des 3D V-Cache die thermischen Nachteile der ersten Umsetzung beseitigen und der Ryzen 7 9800X3D liefert nicht nur einen gewaltigen Schub in der Gaming-Leistung, sondern kann in Anwendungen den Takt seiner acht Kerne in etwa auf Niveau des Ryzen 7 9700X halten, so dass auch diese Schwachstelle beseitigt wurde.

Ähnlich dürften sich auch der Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D verhalten und noch immer gab es die Hoffnung, dass die Modelle mit zwei CCDs auch jeweils mit dem 3D V-Cache ausgestattet sein werden. Doch diese Hoffnung dürfte sich nun zerschlagen haben, denn es ist ein CPU-Z-Screenshot eines Ryzen 9 9950X3D aufgetaucht, der klar aufzeigt, dass es bei 96 MB (CCD0) plus 32 MB (CCD1) an L3-Cache bleibt.

Somit bleibt es beim gleichen Design wie auch schon in der Ryzen-7000X3D-Serie. Aber es dürfte auch hier einen Unterschied in der Multi-Threaded-Leistung geben. Zwar konnte AMD das CCD ohne den 3D V-Cache bisher höher takten, für das CCD mit dem zusätzlichen Cache galt dies bisher aber nicht. Mit dem neuen Design des SRAM-Chips unter dem CCD ändert sich dies nun und der Boost-Takt der Kerne auf den beiden CCDs dürfte ähnlich hoch ausfallen. Auch dies geht aus dem CPU-Z-Screenshot hervor und wurde auch schon im Vorfeld entsprechend kolportiert.

Ein weiteres Anzeichen dafür ist die gestiegene TDP, die nun auf Niveau des Non-X3D-Modells liegen soll. Auch dies war bisher anders. So sah AMD für den Ryzen 9 7950X eine TDP von 170 W vor, beim Ryzen 9 7950X3D waren es aber nur 120 W. Analog galt dies für den Ryzen 9 7900X und Ryzen 9 7900X3D. Beim Ryzen 9 9950X3D sollen es nun wie beim Ryzen 9 9950X die vollen 170 W sein. Zu erwarten ist, dass der Ryzen 9 9900X3D die 120 W des Ryzen 9 9900X erreichen wird.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher TDP Preis Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 ≈ 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 170 W - Ryzen 9 9950X 16 / 32 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 170 W 645 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 ≈ 5,6 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 - - Ryzen 9 9900X 12 / 24 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 120 W 455 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 5,3 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 120 W 700 Euro Ryzen 7 9700X 8 / 16 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W 335 Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W 245 Euro

Damit dürften sich der Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D ganz ähnlich verhalten wie der Ryzen 7 9800X3D: Eine herausragende Gaming-Leistung ohne Einschränkungen in der Multi-Threaded-Leistung. Allerdings muss dazu in Spielen die Zuordnung der Threads stimmen und der CCD mit dem 3D V-Cache priorisiert werden, was in der Vergangenheit nicht immer funktionieren wollte. Daher war der Ryzen 7 7800X3D bei Spielern, neben der Tatsache das er günstiger war, auch beliebter, weil eine entsprechende Zuordnung hier nicht notwendig ist. Ob dies analog zum Ryzen 7 9800X3D nun ebenfalls wieder so sein wird, wird sich zeigen müssen.

Zeigen müssen wird sich auch, ob AMD eine bessere Verfügbarkeit des Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D sicherstellen kann. Der Ryzen 7 9800X3D ist seit Wochen nur schwer zu bekommen und dies führt dazu, dass aktuell Preise von 700 Euro und mehr aufgerufen werden.