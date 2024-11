Werbung

Vor allem bei Spielern ist der Ryzen 7 9800X3D (Test) extrem erfolgreich und darf sich aktuell als die beste Gaming-CPU bezeichnen. In dieser Generation zog AMD den Achtkerner zeitlich vor und stellte diesen gegen Intels Core-Ultra-200S-Serie. Die weiteren Modelle sollen später erscheinen und nun gibt es zumindest einen groben Zeitraum. Der für gewöhnlich treffsichere Leaker Hoang Anh Phu nennt Ende Januar für den Start des Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D.

Damit werden auch diejenigen, denen die acht Kerne des Ryzen 7 9800X3D zu wenig sind, wohl im kommenden Jahr versorgt werden. Allerdings hat der Ryzen 7 9800X3D hinsichtlich der Multi-Threaded-Leistung gegenüber seinem Vorgänger einen großen Sprung gemacht. Da der SRAM-Chip nun unter dem CCD mit den Zen-5-Kernen sitzt, hat AMD etwas mehr Spielraum beim Takt und vor allem der Beständigkeit des Taktes erhalten.

Ähnlich dürfte es auch dem Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D ergehen. Allerdings kennen wir zum aktuellen Zeitpunkt die Taktraten und TDP der neuen Modelle noch nicht.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher TDP Preis Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 - 16x 1 MB 32 + 96 MB DDR5-5600 - - Ryzen 9 9950X 16 / 32 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 170 W 689 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 - 12x 1 MB 32 + 96 MB DDR5-5600 - - Ryzen 9 9900X 12 / 24 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 120 W 455 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 5,3 GHz 8x 1 MB 32 + 64 MB DDR5-5600 120 W 549 Euro Ryzen 7 9700X 8 / 16 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W 328 Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W 240 Euro

Die große Frage im Zusammenhang mit den Dual-CCD-Varianten Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D ist sicherlich, ob diese auf einem oder beiden CCDs mit dem zusätzlichen Cache versorgt wurden. Dem ist offenbar nicht so, denn Hoang Anh Phu spricht in einem weiteren Post davon, dass die Ausstattung mit dem Cache genau wie bei der vorherigen Generation sein wird. Demnach werden die beiden Dual-CCD-Prozessoren auf nur einem CCD über den zusätzlichen Cache verfügen.

Die Zuordnung der Threads in Spielen ist der Grund, warum AMD bisher darauf verzichtet, beide CCDs mit dem zusätzlichen Cache auszustatten. Werden Threads von einem auf das andere CCD verschoben, kommt es hier zu größeren Latenzen, die der Leistung nicht zuträglich sind. Somit versucht der Scheduler dies zu vermeiden. Daher war der Ryzen 7 7800X3D seinen größeren Brüdern in Spielen meist auch überlegen. Ähnlich dürfte sich dies beim Ryzen 7 9800X3D verhalten. Ob ein Ryzen 9 9950X3D mit 2x 96 MB in Spielen überhaupt einen Vorteil bietet, weiß demnach nur AMD, denn hier dürfte es entsprechende Varianten in den Laboren geben.

Sollte ein Dual-CCD-Layout mit doppeltem 3D V-Cache schneller sein, spielen aber sicherlich auch die Kosten eine Rolle und es wird seitens AMD abgewogen, ob diese und der dann höhere Verkaufspreis gerechtfertigt sind. Neben Spielen profitieren aber auch wenige, meist wissenschaftliche Anwendungen vom zusätzlichen Cache. Darauf dürfte AMD den Fokus des Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D aber sicherlich nicht legen.