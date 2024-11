Werbung

Auf der Supercomputing-Konferenz wurde die neue Liste der Top500 der Supercomputer vorgestellt und diese enthält mit El Capitan einen neuen Spitzenreiter. Dieser kommt auf 1,74 ExaFLOPS im Linpack-Benchmark und ist damit um 45 % schneller als Frontier als bisher schnellstes System. Aber auch auf den weiteren Platzierungen finden sich vor allem neue Systeme mit AMD-Hardware.

Das Rampenlicht aber soll natürlich El Capitan bekommen. Ausgestattet ist die neue Nummer eins mit 11.136 Nodes und diese wiederum vereinen 44.544 Instinct MI300A in sich. Diese wiederum nutzen Accelerator Complex Dies mit CDNA-3-Architektur mit Zen-4-Kernen auf CCDs im gleichen Package. Dies macht die Hardware in gewisser Weise einmalig am Markt und wurde in der Form bisher nur von AMD entwickelt. Aus diesem Grund verweisen wir auch auf den ausführlichen Artikel zum Instinct MI300A und MI300X, denn die Komplexität wird nur deutlich, wenn man sich die Hardware vollumfänglich vor Augen führt.

Schaut man auf die unten in der Tabelle angeführte Effizienz fällt sicherlich schnell auf, dass El Capitan nicht nur eine enorme Rechenleistung bietet, sondern dabei auch noch sehr effizient ist. Mit 58,9 GFLOPS/W gehört er auch hier zur Spitze, wenngleich es in den Green500 Systeme gibt, die an die 70 GFLOPS/W herankommen.

El Capitan ist hauptsächlich für die militärische Forschung gedacht. Daher wird zwar noch weiter an der Leistung optimiert und womöglich sehen wir auch noch einen weiteren Linpack-Anlauf, danach aber wird das System im Geheimen an zum Beispiel der Modernisierung des Kernwaffen-Arsenals der USA rechnen. Theoretisch könnte El Capitan 2,75 ExaFLOPS an Rechenleistung erreichen. Um die magische Hürde von 2 ExaFLOPS zu erreichen, dürfte es aber noch viel Optimierungsarbeit notwendig sein.

Weitere Neueinsteiger

AMDs bisheriges Prestige-System Frontier hat einen kleineren Ausbau erhalten und kommt nun von 1,35 anstatt wie bisher 1,2 ExaFLOPS. Mit weiterer Hardware steigt aber auch die Leistungsaufnahme von 22,8 auf 24,6 MW an. Intels ehemaliges Flaggschiff-Projekt Aurora verbleibt bei 1 ExaFLOPS und 38,7 MW.

Ein weiterer Neueinsteiger neben El Capitan in den Top10 ist HPC6 auf Platz fünf. Hier arbeiten EPYC-Prozessoren der dritten Generation mit Instinct MI250X zusammen und kommen auf 478 PFLOPS. Alps, bisher auf Platz sechs, rutscht trotz zweier schnellerer Systeme nur einen Platz nach hinten. Das liegt an der Steigerung der Rechenleistung des Systems bestückt mit NVIDIAs GH200-Beschleunigern. Alps tauscht dabei mit LUMI die Plätze.

Ebenfalls neu ist Tuolumne auf Platz zehn. Auch hier kommen EPYC-Prozessoren mit Instinct MI300A zum Einsatz.

Die Top 10 der Supercomputer System Rmax Hardware Leistungsaufnahme Effizienz 1(-) El Capitan 1.742 PFLOPS AMD EPYC 4. Gen

AMD Instinct MI300A 29,6 MW 58,9 GFLOPS/W 2(1) Frontier 1.353 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250X 24,6 MW 55,0 GFLOPS/W 3(2) Aurora 1.012 PFLOPS Intel Xeon Max 9470

Intel GPU Max 1550 38,7 MW 26,1 GFLOPS/W 4(3) Eagle 561 PFLOPS Intel Xeon Platinum 8480

NVIDIA H100 - - 5(-) HPC6 478 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250 8,5 MW 56,2 GFLOPS/W 6(4) Fugaku 442 PFLOPS Fujitsu A64FX 29,9 MW 14,8 GFLOPS/W 7(6) Alps 435 PFLOPS NVIDIA GH200 5,2 MW 51,9 GFLOPS/W 8(5) LUMI 380 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250X 7,1 MW 53,4 GFLOPS/W 9(7) Leonardo 241 PFLOPS Intel Xeon Platinum 835

NVIDIA A100

7,4 MW 32,2 GFLOPS/W 10(-) Tuolumne 208 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI300A 3,4 MW 61,2 GFLOPS/W

Der Nationenvergleich ist eigentlich kaum noch sinnvoll, da China keinerlei neue Systeme mehr meldet. Die USA kommen mit 172 Systemen und 6,5 ExaFLOPS an kombinierter Rechenleistung auf den höchsten Wert. Europa kommt auf 157 Systemen und 3,1 ExaFLOPS. Die Gesamtrechenleistung der Top500 steigt dank El Capitan um 40 % auf 11,5 ExaFLOPS.

Während Intel deutlich Federn lassen muss, setzt AMD seinen positiven Trend weiter fort. Aber bei den Supercomputern bzw. den Top500 ist eine solche Entwicklung noch einmal träger, als dies im Datacenter-Geschäft allgemein bereits der Fall ist. Inzwischen sind 40 % der Systeme mit GPUs zur Beschleunigung bestückt und hier ist NVIDIA noch immer Spitzenreiter. Allerdings läuft AMD mit seiner neuen Nummer eins El Capitan dem Konkurrenten zumindest in der Sichtbarkeit allmählich den Rang ab.