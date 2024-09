Werbung

Genau wie auch schon der Ryzen 5 5600X3D hat es in der vergangenen Woche auch der Ryzen 5 7600X3D in den US-Handel geschafft. Verkauft wird er exklusive von Micro Center, die zudem auch Bundles bestehend aus Mainboard und Speicher anbieten.

Nun vermeldet AMD, dass es den Ryzen 5 7600X3D auch in Deutschland geben. Den Ryzen 5 5600X3D hat es hierzulande nicht gegeben. Interessanterweise haben wir einen potenziellen Ryzen 5 7600X3D bereits im März des vergangenen Jahres simuliert, indem wir zwei der acht Kerne eines Ryzen 7 7800X3D abgeschaltet haben.

Der Sechskern-Prozessor soll vor allem durch die zusätzlichen 64 MB an L3-Cache herausstechen und ähnlich wie alle anderen X3D-Modelle vor allem in Spielen punkten. Als Prozessor der Ryzen-7000-Serie verwendet er noch Zen-4-Kerne. Zudem ist er auf eine TDP von 65 W festgelegt und mit 4,7 GHz fällt auch der Boost-Takt nicht allzu hoch aus.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Ryzen 5 7600X3D liegt bei 329 Euro (Link führt zu Mindfactory). Der Ryzen 7 7800X3D kostet aktuell 382 Euro. Wie gut sich der Ryzen 5 7600X3D in seiner finalen Form schlagen wird, werden wir uns in den kommenden Tagen anschauen.

Die Ryzen-7000-Prozessoren (Raphael, Zen 4) im Überblick Modell Kerne /

Threads CCDs Basis-Takt Boost-Takt L2

Cache L3

Cache TDP Ryzen 9 7950X3D 16 / 32 2 4,2 GHz 5,6 GHz 16x 1 MB 1x 96 MB

1x 32 MB 120 W Ryzen 9 7950X 16 / 32 2 4,5 GHz 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB 170 W Ryzen 9 7900X3D 12 / 24 2 4,4 GHz 5,6 GHz 12x 1 MB 1x 96 MB

1x 32 MB 120 W Ryzen 9 7900X 12 / 24 2 4,7 GHz 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB 170 W Ryzen 9 7900 12 / 24 2 3,7 GHz 5,4 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB 65 W Ryzen 7 7800X3D 8 / 16 1 4,2 GHz 5,0 GHz 8x 1 MB 96 MB 120 W Ryzen 7 7700X 8 / 16 1 4,5 GHz 5,4 GHz 8x 1 MB 32 MB 105 W Ryzen 7 7700 8 / 16 1 3,8 GHz 5,3 GHz 8x 1 MB 32 MB 65 W Ryzen 5 7600X3D 6 / 12 1 4,1 GHz 4,7 GHz 6x 1 MB 96 MB 65 W Ryzen 5 7600X 6 / 12 1 4,7 GHz 5,3 GHz 6x 1 MB 32 MB 105 W Ryzen 5 7600 6 / 12 1 3,8 GHz 5,1 GHz 6x 1 MB 32 MB 65 W Ryzen 5 7500F 6 / 12 1 3,7 GHz 5,0 GHz 6x 1 MB 32 MB 65 W

Update: Sample eingetroffen

Inzwischen ist das Sample auch bei uns eingetroffen, so dass wir uns in den kommenden Tagen an den Test machen können.