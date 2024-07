Werbung

Während die Snapdragon-8-Reihe aus dem Hause Qualcomm die Flaggschiff-SoCs für die modernen Smartphones und Tablets darstellen, ordnen sich unterhalb davon die Snapdragon-7-, Snapdragon-6- und schließlich die Snapdragon-4-Serie ein. Letztere Serie ist für die breite Masse gedacht, die keine hochgradigen Anforderungen an das Smartphone stellen. Am heutigen Tag stellt Qualcomm den neuen Snapdragon 4s Gen 2 offiziell vor, der von den technischen Eigenschaften nochmals unterhalb des Snapdragon 4 Gen 2 angesiedelt ist.

Der Snapdragon 4 Gen 2 und der heute neu hinzugekommene Snapdragon 4s Gen 2 sind von den technischen Eigenschaften her sehr ähnlich. Einer der Hauptunterschiede betrifft die maximalen Taktraten der in Summe acht Kerne. Auch der Snapdragon 4s Gen 2 bringt neben sechs Effizienz-Kernen mit einer Taktfrequenz bis 1,8 GHz außerdem zwei Performance-Kerne bis 2 GHz mit. Der etwas schnellere Snapdragon 4 Gen 2 kommt bei den Performance-Kernen bis auf 2,3 GHz und demnach trennen sich die beiden SoCs um eine Takt-Differenz von 300 MHz. Dessen Effizienz-Kerne sind außerdem um 200 MHz schneller unterwegs und kommen bis auf 2 GHz.

Ein weiterer Unterschied betrifft die RAM-Unterstützung. Während der Snapdragon 4 Gen 2 sowohl mit LPDDR5 bis 3.200 MHz als auch mit LPDDR4X-Speicher bis 2.133 MHz umgehen kann, unterstützt der neue Snapdragon 4s Gen 2 ausschließlich Letzteres. Identisch fällt natürlich die Fertigung in 4 nm aus und dies ist ein Grund für Qualcomm, besonders mit der guten Energie-Effizienz zu werben. Die USB-C-Schnittstelle wird bis zum USB-3.2-Gen1-Standard angesprochen und kann demnach rein von der Theorie Daten bis maximal 5 GBit/s schieben.

Für die zweifelsohne wichtige Konnektivität wurde der Snapdragon 4s Gen 2 im Vergleich nur Non-s-Variante bei der Mobilfunkverbindung deutlich eingeschränkt, bewegt sich jedoch immer noch in einem Bereich, der für die meisten Smartphone-Nutzer mit geringen Anforderungen absolut ausreichend ist. In den Datenblättern gibt Qualcomm jedoch leider nur den Downlink bis 1 GBit/s an. WLAN-Verbindungen finden unverändert über WiFi 5 bis 867 MBit/s statt.

Die Daten des Qualcomm Snapdragon 4(s) Gen 2 Modell Snapdragon 4 Gen 2 Snapdragon 4s Gen 2 Fertigung 4 nm 4 nm CPU-Kern-Design 2+6

(Performance+Effizienz) 2+6

(Performance+Effizienz) CPU-Takt max. 2,3 GHz (Performance)

2,0 GHz (Effizienz) 2,0 GHz (Performance)

1,8 GHz (Effizienz) RAM-Unterstützung LPDDR5 bis 3.200 MHz

LPDDR4X bis 2.133 MHz LPDDR4X bis 2.133 MHz Storage-Standard UFS 3.1 UFS 3.1 Display FHD+ bis 120 Hz FHD+ bis 90 Hz 5G-Modem und Datenraten Snapdragon X61, bis 2,5 GBit/s Down- und 900-MBit/s-Uplink Snapdragon 5G Modem, bis 1 GBit/s Downlink USB-Schnittstelle USB-C bis USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s) USB-C bis USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s) WLAN WiFi 5 bis 867 MBit/s WiFi 5 bis 867 MBit/s Bluetooth Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.1 Video-Aufnahme 1080p (Single Capture) bis 60 FPS, 1080p (Dual Capture) bis 30 FPS 1080p (Single Capture) bis 60 FPS, 1080p (Dual Capture) bis 30 FPS Slow-Motion-Aufnahme 720p mit 120 FPS 720p mit 120 FPS Standort-Bestimmung Concurrent GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Concurrent GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC

Sowohl der Snapdragon 4 Gen 2 als auch der neue Snapdragon 4s Gen 2 können ein Display bis hoch zur FHD+-Auflösung ansteuern. Der große Bruder bringt es bei der Bildwiederholfrequenz bis angenehme 120 Hz, während die abgespeckte Variante bis höchstens 90 Hz kommt. Bei der Kamera-Unterstützung herrscht dann wieder Gleichstand. Im Singe-Capture-Verfahren sind Videoaufnahmen bis 1080p und 120 FPS möglich. Die Hälfte an FPS sind mit dem Dual-Capture-Verfahren drin.

Dem aktuellen Boom-Trend der künstlichen Intelligenz schenkt Qualcomm beim Snapdragon 4(s) Gen 2 keinerlei Beachtung. Zumindest wurde in den Datenblättern zu diesem Thema nichts kommuniziert, was auf das Thema KI hindeutet. Bei dem Snapdragon 4(s) Gen 2 geht es vor allen Dingen darum, einen kostengünstigeren SoC mit gleichermaßen abgespeckten Features auf den Markt zu bringen, der für die meisten Menschen völlig ausreichend ist und keine speziellen Anforderungen an ein Smartphone stellen.

Wann es erste Geräte mit dem Snapdragon 4s Gen 2 zu kaufen geben wird, gab Qualcomm nicht preis. Wir gehen jedoch davon aus, dass es noch einige Monate dauern wird.