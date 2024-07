Werbung

Bereits vor einigen Wochen gab es erste Preise zu den neuen Ryzen-9000-Prozessoren aus Übersee, die andeuteten, dass AMD die Zen-5-Generation der Desktop-Modelle günstiger als der Vorgänger wird anbieten möchte. AMD nannte bisher noch keine Preise – weder in US-Dollar noch auf die einzelnen Märkte aufgeschlüsselt mit Beachtung der lokalen Steuern. Ein Online-Händler aus Slowenien (Funtech) nennt nun erstmals direkte Euro-Preise zwischen 310 und 650 Euro für die vier Modelle.

Von den Preisen bei Funtech sollte man sich aber nicht beirren lassen. Genannt werden hier ein regulärer Preis, den wir in untenstehender Tabelle als UVP aufführen und den Preisempfehlungen der Ryzen-7000-Modelle gegenüberstellen. Und dann wird hier noch ein Online-Preis genannt, der genau einer erwähnten Ersparnis von -20 % entspricht. Diesen Preis haben wir hier in der Tabelle als Straßenpreis aufgenommen. Allerdings kann man die UVP in Slowenien nicht mit der UVP in Deutschland vergleichen – immerhin haben wir erstmals Euro-Preise ohne Umrechnung der Währung und bewegen uns auch im Euro-Raum.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Boost-Takt Basis-Takt L2/L3-Cache Speicher TDP UVP Straßenpreis Ryzen 9 9950X 16 / 32 5,7 GHz 4,2 GHz 16/64 MB DDR5-5600 170 W 825,88 Euro*

659,90 Euro* Ryzen 9 7950X 16 / 32 5,7 GHz 4,3 GHz 16/64 MB DDR5-5200 170 W 849,00 Euro 480 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 5,6 GHz 4,4 GHz 12/64 MB DDR5-5600 120 W 624,87 Euro*

499,90 Euro* Ryzen 9 7900X 12 / 24 5,6 GHz 4,7 GHz 12/64 MB DDR5-5200 170 W 669,00 Euro 360 Euro Ryzen 7 9700X 8 / 16 5,5 GHz 3,8 GHz 8/32 MB DDR5-5600 65 W 499,88 Euro*

399,90 Euro* Ryzen 7 7700X 8 / 16 5,4 GHz 4,5 GHz 8/32 MB DDR5-5200 105 W 476,00 Euro 280 Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 5,4 GHz 3,9 GHz 6/32 MB DDR5-5600 65 W 387,37 Euro*

309,90 Euro* Ryzen 5 7600X 6 / 12 5,3 GHz 4,7 GHz 6/32 MB DDR5-5200 105 W 359,00 Euro 190 Euro

*: Genannte UVP und Straßenpreise für Slowenien

Die UVPs sind keine typischen Werte, wie sie von einem Hersteller wie AMD herausgegeben werden. Hier erwarten wir mehr Zahlen, wie wir sie für die UVPs der Ryzen-7000-Serie in Deutschland angegeben haben. Demnach wäre der Ryzen 9 9950X und Ryzen 9 9900X tatsächlich etwas günstiger. Der Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X hingegen wären sogar etwas teurer.

In der vergangenen Woche macht ein Gerücht die Runde, AMD haben die TDP des Ryzen 7 9700X von 65 auf 120 W angehoben. In einer Stellungnahme gegenüber Hardwareluxx wollte AMD dies nicht weiter kommentieren. Die Vorstellung der Ryzen-9000-Serie soll im Juli erfolgen. Allem Anschein nach werden die Prozessoren ab August verkauft werden, während eine Vorbestellung ab Ende Juli möglich sein könnte.