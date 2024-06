Werbung

Zur Ankündigung der Ryzen-AI-300-Prozessoren auf der Computex nannte AMD nur den Juli als Starttermin. In den vergangenen Wochen und Tagen gab es zahlreiche Meldungen, nach denen die Desktop-Varianten mit den Zen-5-Kernen eher gegen Ende Juli erhältlich sein werden. Offiziell hat AMD noch zu keiner der neuen Serie einen genauen Termin genannt.

Sowohl Weibo als auch eine Quelle auf X behaupten jetzt, dass die Ryzen-AI-300-Prozessoren erst Ende Juli, genauer gesagt am 28. Juli starten sollen. Beides würde in den von AMD genannten Zeitraum fallen.

Neben AMD nennen auch die Notebook-Hersteller keine offiziellen Termine. Unsere Kollegen von Computerbase verweisen an dieser Stelle auf die Produktseiten, bzw. den eigenen Online-Shop von ASUS. Hier wird für die Notebooks mit Ryzen AI 9 HX 370 und Ryzen AI 9 365 allerdings der 16. Juli als Verfügbarkeitstermin genannt.

Die ersten Benchmark-Ergebnisse zu den Zen-5-Kernen sowie im Falle der Ryzen-AI-300-Prozessoren die der integrierten GPU sind vielversprechend. AMD kommt seinem Hauptkonkurrenten Intel sogar in doppelter Weise zuvor, denn während AMD im Juli in die Zen-5-Generation startet, wird Intel erst im September mit Lunar Lake an den Start gehen und Arrow Lake-S kommt noch einige Wochen später.

Ob nun der 16. oder 28. Juli dürfte vielen sicherlich egal sein. Der eine oder andere aber wird bereits sehnsüchtig auf die neuen Desktop-Modelle warten. Von AMD ist zunächst kein genauerer Termin zu erwarten. Zur Meldung, der Ryzen 7 9700X würde von 65 auf 120 W heraufgestuft, wollte man ebenfalls keinen Kommentar abgeben.