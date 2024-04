Werbung

Im Dezember des vergangenen Jahres stellte AMD die Ryzen-8040-Prozessoren vor, die sich inzwischen in einigen Notebooks, wie beispielsweise dem ASUS ROG Zephyrus G14, wiederfinden. Zur CES Anfang Januar folgte dann die Ryzen-8000G-Serie, welche das Phoenix-Chipdesign mit beschleunigter NPU auf den Desktop brachte.

Heute nun stellt AMD die beiden Serien als Pro-Produkte vor. Diese kommen überall zum Einsatz, wo dies im Unternehmensumfeld eine wichtige Rolle spielt. Für die Leistung spielt der Pro-Zusatz keine Rolle und alle nun folgenden Modelle gibt es eben auch ohne diesen Pro-Zusatz. Zu den Pro-Funktionen gehören vor allem Management-Funktionen, aber auch die Nutzung des integrierten Pluton-Chips von Microsoft. Dieser soll verschiedene Sicherheitsfunktionen erfüllen sowie die Daten auf dem Notebook und Desktop besser schützen können.

Kommen wir nun zu den Modellen, die AMD heute vorstellt:

Übersicht zur Ryzen-8040-Serie Modell Kerne Basis/Boost-Takt cTDP iGPU NPU Ryzen 9 Pro 8945HS 8 4,0 / 5,2 GHz 35 - 54 W Radeon 780M ✓ Ryzen 7 Pro 8845HS 8 3,8 / 5,1 GHz 35 - 54 W Radeon 780M ✓ Ryzen 7 Pro 8840HS 8 3,3 / 5,1 GHz 20 - 30 W Radeon 780M ✓ Ryzen 7 Pro 8840U 8 3,3 / 5,1 GHz 15 - 30 W Radeon 780M ✓ Ryzen 5 Pro 8645HS 6 4,3 / 5,0 GHz 35 - 54 W Radeon 760M ✓ Ryzen 5 Pro 8640HS 6 3,5 / 4,9 GHz 20 - 30 W Radeon 760M ✓ Ryzen 5 Pro 8640U 6 3,5 / 4,9 GHz 15 - 30 W Radeon 760M ✓ Ryzen 5 Pro 8540U 6 3,2 / 4,9 GHz 15 - 30 W Radeon 740M -

Anzahl der Kerne, Taktraten konfigurierbare TDP und alle weiteren technischen Details sind mit den Endkunden-Varianten identisch. Neben dem Einsatz in Notebooks werden die Prozessoren in kompakten Office-Systemen eingesetzt.

Im Vergleich zur Konkurrenz von Intel sieht sich AMD in vielen Belangen im Vorteil. So will man eine höhere Leistung anbieten können, aber auch hinsichtlich der Effizienz und Batterielaufzeit überzeugen.

AMD Ryzen Pro 8000

Analog dazu gibt es die Ryzen-8000G-Serie für Desktop-Systeme:

Gegenüberstellung der Prozessoren der Ryzen-8000G-Serie Modell Kerne Boost-Takt Boost-Takt (Zen 4c) L3+L2-Cache TDP iGPU NPU AMD Ryzen 7 Pro 8700G 8 5,1 GHz - 24 MB 45 - 65 W Radeon 780M

12 CUs ✓ AMD Ryzen 5 Pro 8600G 6 5,0 GHz - 22 MB 45 - 65 W Radeon 760M

8 CUs ✓ AMD Ryzen 5 Pro 8500G 6 5,0 GHz 3,7 GHz 22 MB 45 - 65 W Radeon 740M

4 CUs - AMD Ryzen 3 Pro 8300G 4 4,9 GHz 3,6 GHz 12 MB 45 - 65 W Radeon 740M

4 CUs - AMD Ryzen 5 Pro 8600GE 6 5,0 GHz 3,9 GHz 22 MB 35 W - ✓ AMD Ryzen 5 Pro 8500GE 6 5,0 GHz 3,4 GHz 22 MB 35 W - - AMD Ryzen 3 Pro 8300GE 4 4,9 GHz 3,5 GHz 12 MB 35 W - -

Hier gibt es zu den Endkundenvarianten ebenfalls keinerlei Unterschiede. Auf eine NPU greifen nur die beiden stärksten Modelle sowie der Ryzen 5 Pro 8600GE zurück.

Die Ryzen-Pro-8000- und Ryzen-Pro-8040-Prozessoren sollen sich in Kürze in den entsprechenden Systemen wiederfinden. Dazugehören ein Lenovo ThinkPad T14 mit Wi-Fi 7 sowie das HP EliteBook 845 G11 und ZBook Firefly G11 A, die ebenfalls mit dem schnellen WLAN-Standard ausgestattet sein sollen.

Im Verlauf der kommenden Wochen sollen weitere Systeme folgen.