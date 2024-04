Werbung

Die bereits in den Gerüchten behandelten Ryzen-8000-Prozessoren ohne aktive integrierte Grafikeinheit, sind nun von AMD offiziell vorgestellt worden. Die Prozessoren basieren auf dem Phoenix-Design, so wie die 8000G-Modelle, von denen wir uns den Ryzen 5 8600G angeschaut haben, der allerdings auch in unserem Test mit ein paar Problemen zu kämpfen hatten.

Die beiden Modelle Ryzen 5 8400F und Ryzen 7 8700F werden zwar weltweit, aber nicht im Einzelhandel verfügbar sein. Stattdessen werden OEMs und Systemintegration darauf zurückgreifen können.

Gegenüberstellung der Prozessoren der Ryzen-8000G-Serie Modell Kerne Boost-Takt Boost-Takt (Zen 4c) L3+L2-Cache TDP iGPU Preis AMD Ryzen 7 8700G 8 5,1 GHz - 24 MB 65 W Radeon 780M

12 CUs 349 Euro AMD Ryzen 7 8700F 8 5,0 GHz - 24 MB 65 W - - AMD Ryzen 5 8600G 6 5,0 GHz - 22 MB 65 W Radeon 760M

8 CUs 249 Euro AMD Ryzen 5 8500G 6 5,0 GHz 3,7 GHz 22 MB 65 W Radeon 740M

4 CUs 195 Euro AMD Ryzen 5 8400F 6 4,7 GHz - 22 MB 65 W - - AMD Ryzen 3 8300G 4 4,9 GHz 3,6 GHz 12 MB 65 W Radeon 740M

4 CUs -

Sowohl für den Ryzen 5 8400F als auch den Ryzen 7 8700F kommt genauer gesagt der Phoenix1-Chip zum Einsatz, der auf die Zen-4c-Kerne verzichtet. Die Chipgröße wird daher von AMD mit 178mm² angegeben, während es bei einem Phoenix2-Chip mit eben diesen sparsamen und kompakten Kernen 137mm² sind.

Die Größe des Caches sowie die TDP sind mit den weiteren Modellen dieser Serie identisch. Konfiguriert werden kann diese TDP von 45 bis 65 W. Ansonsten sind die Prozessoren zum Sockel AM5 kompatibel und können auf den entsprechenden Plattformen eingesetzt werden.

Ein großes Schlagwort der vergangenen Wochen und Monate fehlt: AI bzw. Ryzen AI. Die NPU ist genau wie die integrierte GPU bei den Ryzen-8000F-Modellen deaktiviert.