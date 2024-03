Werbung

CEP oder Current Excursion Protection ist eigentlich als Schutzfunktion gedacht und soll verhindern, dass Prozessoren mit zu niedriger Spannung in einen instabilen Betrieb kommen. Dazu wird ab einer gewissen Spannung der Takt der Prozessoren reduziert. Eine Reduzierung der Spannung wird von vielen Nutzern aber gerne genutzt, um die Prozessoren in einem effizienteren Bereich zu betreiben. Via Microcode bestimmt Intel, bei welchen Prozessoren das CEP abgeschaltet werden kann und bei welchen nicht.

Bei den K-Modellen von Alder Lake, Raptor Lake und Raptor Lake-Refresh (12., 13. und 14. Core-Generation) war es im Zusammenspiel mit einem Mainboard mit Z-Serie-Chipsatz bereits möglich, das CEP zu deaktivieren. Bei den Non-K-Modellen war dies bisher nicht möglich. Mit dem letzten Microcode-Update ermöglicht Intel nun aber auch das Deaktivieren von CEP bei Non-K-Prozessoren, allerdings nur für die 14. Core-Generation.

Möglichkeit der Deaktivieren von CEP Prozessor Mainboards mit Z790/Z690-Chipsatz Mainboards mit B760/B660-Chipsatz 14. Core-Generation (Raptor Lake-Refresh) K-CPUs ✓

✓ 14. Core-Generation (Raptor Lake-Refresh) Non K-CPUs (B0-Stepping) ✓ ✓ 14. Core-Generation (Raptor Lake-Refresh) Non K-CPUs ❌ ❌ 13. Core-Generation (Raptor Lake) K-CPUs ✓ ❌ 13. Core-Generation (Raptor Lake) Non K-CPUs ❌ ❌ 12. Core-Generation (Alder Lake) K-CPUs ✓ ❌ 12. Core-Generation (Alder Lake) Non-K-CPUs ❌ ❌

Für die 14. Core-Generation ermöglicht das Microcode-Update eine Abschaltung sowohl auf Mainboards mit Z790- und Z690-Chipsatz, als auch bei solchen mit B760- und B660-Chipsatz. Für die B-Series-Chipsätze weiterhin nicht möglich, ist ein Deaktivieren von CEP bei allen Prozessoren der 12. und 13. Core-Generation – auch nicht bei den K-Modelle.

MSI veröffentlicht zudem ein paar Ergebnisse mit einem Core i9-14900K (wo CEB sich schon zuvor deaktivieren ließ), einem Core i9-14900 und einem Core i7-14700. Bei den beiden letztgenannten Prozessoren war ein Deaktivieren von CEP bisher nicht möglich, bzw. mit einer entsprechenden Anpassung der Load Line Callibration ist die Leistung massiv eingebrochen. Dies soll nun nicht mehr der Fall sein.

Deaktivieren lässt sich CEP im Overclocking-Menü des BIOS und hier unter "Advanced CPU Configuration".

Für seine Mainboards mit Z790- und B760-Chipsatz bietet MSI entsprechende Beta-BIOS-Updates an. Für seine Mainboards mit Chipsatz der 600-Serie sollen diese Ende März folgen.