Plattformwechsel auf Emerald Rapids steht an

Nachdem das Plattform-Update von Sapphire Rapids auf Emerald Rapids für bestimmten Marktsegmente bereits vollzogen wurde, deutet sich nun auch an, dass diese aktuelle Xeon-Generation auch ihren Weg in den Workstation-Markt finden könnte. Per X wird ein Ergebnis im Geekbench geteilt, welches auf einen Intel Xeon w9-3595X verweist.

Da die Emerald-Rapids- und Sapphire-Rapids-Prozessoren den gleichen Sockel verwenden, kommt für das Ergebnis des Xeon w9-3595X auch die gleiche Plattform zum Einsatz. Dies war in diesem Fall das ASUS Pro WS W790-ACE. Im Vergleich zum Xeon w9-3495X (Test) bietet der w9-3595X vier zusätzliche Kerne und kommt auf derer 60. Der L3-Cache wächst von 105 auf 112 MB an.

Im Server bietet Emerald Rapids bis zu 64 Kerne. Intel konzentriert sich hier allerdings nur auf Server mit einem oder zwei Sockel. 4S- und 8S-Systeme werden weiterhin durch Sapphire Rapids bedient. Weniger Chiplets, ein effizienterer Aufbau und vor allem mehr Cache zeichnen die 5. Xeon-Generation aus.

Für das Workstation-Segment dürften sich die Leistungssprünge in Grenzen halten. AMDs Ryzen-Threadripper-Prozessoren mit bis zu 96 Kernen drehen hinsichtlich der Leistung ohnehin Kreise um die Konkurrenz von Intel. Ob und in welcher Form Intel Emerald Rapids ins Workstation-Segment aufnimmt, wird sich vermutlich in der nahen Zukunft zeigen.