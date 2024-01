Werbung

Zur CES erneuerte AMD seine vielversprechenden Aussichten auf die Ryzen-8040-Serie, konzentrierte sich ansonsten aber auf neue Desktop-Prozessoren aus der Ryzen-8000G-Serie sowie neue X3D- und GT-Modelle.

Ohne den entsprechenden Fokus scheint es bei den Notebook-Prozessoren aber noch ein weiteres Modell zu geben. Dieses entstammt aus der Ryzen-7040HX-Serie, hört auf den Namen Ryzen 9 7940HX und soll im TUF Gaming A16 von ASUS zum Einsatz kommen. Chinesischen Medien und Videocardz berichten entsprechend.

Der Ryzen 9 7940HX bietet wie das Topmodell Ryzen 9 7945HX 16 Kerne, kommt aber nicht auf einen maximalen Boost-Takt von 5,4 GHz sondern "nur" 5,2 GHz. Ansonsten gibt es zwischen den beiden Modellen keinerlei Unterschiede. Weitere Details zum TUF Gaming A16 gibt es direkt bei ASUS, wo die Produktseite den Ryzen 9 7940HX auch explizit aufführt.

Über dem Ryzen 9 7940HX und 7945HX angesiedelt ist nur noch der Ryzen 9 7945HX3D. Dieser bietet den zusätzlichen 3D V-Cache und sollte daher in Spielen noch einmal ein deutlichen Plus anzubieten haben.

AMDs Ryzen-7045HX-Serie Modell Kerne Basis/Boost-Takt L3-Cache cTDP Ryzen 9 7945HX3D 16 2,3 / 5,4 GHz 128 MB 55-75 W Ryzen 9 7945HX

16 2,5 / 5,4 GHz 64 MB 55-75 W Ryzen 9 7940HX 16 - / 5,2 GHz 64 MB 55-75 W Ryzen 9 7845HX 12 3,0 / 5,2 GHz 64 MB 45-75 W Ryzen 7 7745HX 8 3,6 / 5,1 GHz 32 MB 45-75 W Ryzen 5 7645HX 6 4,0 / 5,0 GHz 32 MB 45-75 W

Beim Ryzen 9 7940HX stellt sich nun noch die Frage, warum AMD diesen jetzt auf den Markt bringt. Als "neuer" Prozessor müsste er auch einer Ryzen-8000-Serie entstammen, denn wir haben schon das Jahr 2024. AMDs eigene Namensgebung gäbe dies in dieser Form vor. Wir gehen allerdings auch nicht davon aus, dass AMD den Ryzen 9 7940HX großartig ankündigen wird. Vielmehr wird er vermutlich heimlich, still und leise einfach in Notebooks angeboten werden. Die 200 MHz weniger an Boost-Takt werden die wenigsten Nutzer spüren bzw. in ihre Kaufentscheidung mit einfließen lassen.

ASUS und auch viele anderen Notebook-Hersteller kombinieren die Prozessoren der Ryzen-7040HX-Serie mit NVIDIA-Grafikkarten. Solche mit Radeon RX 7000M sind am Markt quasi nicht existent, schon gar nicht solche mit einer Radeon RX 7900M.

Auch den Ryzen 9 7845HX gab es bisher nur um ASUS ROG Strix Scar 17. Das Notebook ist aber nicht mehr verfügbar und auch hier setzte man auf eine GeForce-RTX-4080-Laptop-GPU. Auf die eher schwierige Situation für AMD bei den Gaming-Notebooks sind wir zur CES bereits genauer eingegangen, denn bis auf einige wenige Ryzen-8040-Modelle glänzte AMD hier vor allem bei den mobilen GPUs vor allem mit Abwesenheit.