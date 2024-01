Werbung

Bereits im vergangenen Jahr deutete sich an, dass AMD neben den Ryzen-8000G-Prozessoren zu Beginn das Jahres 2024 auch weitere Modelle für den Sockel AM4 vorstellen wird. Am 8. Januar wird AMD um 16:00 Uhr unserer Zeit unter dem Motto "together we advance_AI" eine Keynote auf der CES halten, im Rahmen derer auch mit der Vorstellung der neuen Prozessoren zu rechnen ist.

Sowohl der Ryzen 7 5700X3D als auch der Ryzen 5 5500GT sind nun schon im Preisvergleich zu finden. Zwar ist keines der Modelle direkt lieferbar, vereinzelt aber führen die Shops eines der Modelle schon als lagernd.

Die neuen Ryzen-Prozessoren in der Übersicht Sockel Kerne Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis Ryzen 7 5800X3D AM4 8 3,4 / 4,5 GHz 96 MB 8 MB 105 W 292 Euro Ryzen 7 5700X3D AM4 8 3,0 / 4,1 GHz 96 MB 8 MB - 271 Euro Ryzen 5 5600X3D AM4 6 3,3 / 4,4 GHz 96 MB 6 MB 105 W 199 USD Ryzen 5 5500X3D AM4 6 3,0 / 4,0 GHz 96 MB 6 MB - - Ryzen 5 5600GT AM4 6 - / 4,6 GHz 16 MB 3 MB - - Ryzen 5 5500GT AM4 6 3,6 / 4,4 GHz 16 MB 3 MB - 134 Euro

Neben dem Ryzen 7 5700X3D soll es auch einen Ryzen 5 5500X3D geben, der bisher aber noch nicht bei den Shops aufgetaucht ist. Wie bei solch frühen Listungen einiger weniger Shops üblich, sind die Preise teilweise noch viel zu hoch. So darf ein Ryzen 7 5700X3D natürlich nicht mehr als ein Ryzen 7 5800X3D kosten.

Die Listung des Ryzen 5 5500GT nennt nun auch erste Details dazu. Einige Shops führen hier den Basis-, nicht aber den Boost-Takt. Bei anderen ist es genau umgekehrt und so ergibt sich doch ein Gesamtbild. Der Basis-Takt soll bei 3,6 GHz liegen, der Boost-Takt bei 4,4 GHz. Der L3-Cache ist mit einem CCD mit sechs aktiven Kernen 16 MB groß und demnach nur halb so groß wie üblich. Zur TDP gibt es keine Informationen, wenngleich hier von 65 W auszugehen ist.

Auch einen Ryzen 5 5600GT soll es noch geben, zu dem es bisher aber auch nur den Boost-Takt von 4,6 GHz sowie die Tatsache, dass es sich um einen Sechskern-Prozessor handelt, als Informationen gibt. Beide verfügen, anders als die meisten Ryzen-5000-Desktop-Prozessoren, über eine integrierte Grafikeinheit.

Wir sind also gespannt was und in welcher Form AMD die neuen Modelle zur CES vorstellen wird.