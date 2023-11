Werbung

In der vergangenen Woche haben wir uns AMDs Rückkehr in den HEDT bzw. den Zwischenbereich von Desktop und Workstation angeschaut. In Form des Ryzen Threadripper 7970X mit 32 und des Ryzen Threadripper 7980X mit 64 Kernen bieten beide Prozessoren eine hohe Rohleistung, die bei entsprechenden Anwendungen alles in den Schatten stellt. Aber klar ist auch, dass eine solche Plattform seinen Preis.

Seit einigen Tagen sind nun ein paar wenige der Komponenten im Handel zu finden. Leider beschränkt sich die Auswahl noch rein auf die Prozessoren, während vor allem bei den Mainboards noch keines wirklich verfügbar ist.

Gegenüberstellung der Prozessoren HEDT-Serie Kerne L2-Cache L3-Cache Boost-Takt Speicher-Kanäle TDP Preis Ryzen Threadripper 7980X 64 64 MB 256 MB 5,1 GHz 4 350 W 5.360 Euro Ryzen Threadripper 7970X 32 32 MB 128 MB 5,3 GHz 4 350 W 2.680 Euro Ryzen Threadripper 7960X 24 24 MB 128 MB 5,3 GHz 4 350 W 1.590 Euro Workstation-Serie Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96 96 MB 384 MB 5,1 GHz 8 350 W 10.800 Euro Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64 64 MB 256 MB 5,1 GHz 8 350 W 7.840 Euro Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32 32 MB 128 MB 5,3 GHz 8 350 W 4.090 Euro Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24 24 MB 128 MB 5,3 GHz 8 350 W 2.800 Euro Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16 16 MB 64 MB 5,3 GHz 8 350 W - Ryzen Threadripper PRO 7945WX 12 12 MB 64 MB 5,3 GHz 8 350 W -

Die Prozessoren sind demnach ab 1.590 Euro verfügbar, wenngleich wir dann nur vom Ryzen Threadripper 7960X mit 24 Kernen sprechen. Die beiden von uns getesteten Ryzen Threadripper 7970X und Ryzen Threadripper 7980X kosten ab 2.680 Euro bzw. 5.360 Euro.

Bei den Pro-Modellen geht es mit dem Ryzen Threadripper PRO 7965WX ab 2.800 Euro los. Das Spitzenmodell Ryzen Threadripper PRO 7995WX kostet mit 10.800 Euro sogar fünfstellig.

Aktuell als einziges Mainboard im Preisvergleich zu finden, aber noch nicht verfügbar ist das ASUS Pro WS TRX50-Sage WIFI. Aktuell aufgerufen wird ein Preis von 879 Euro.

Beim Speicher müsste es nicht unbedingt ein DDR5-6400-Kit sein und R-DIMM ist auch von anderen Herstellern verfügbar. Die von uns verwendeten G.Skill Zeta R5 Neo sind noch gar nicht zu finden. Die entsprechenden Kits mit XMP-3.0.-Profilen sind ab 660 Euro zu finden. Lieferbar ist aktuell aber auch nur das Octa-Channel-Kit mit 128 GB Gesamtkapazität und einem Preis von 1.290 Euro.

Geht man nach den aktuell günstigsten Preise ließe sich ein Ryzen-Threadripper-7000-System ab 3.150 Euro zusammenstellen. Wie sinnvoll eine solche Zusammenstellung ist, hängt wohl auch davon ab, welche Anforderungen man an sein System hat.

Preise und Verfügbarkeit AMD Ryzen Threadripper 7970X Nicht verfügbar 2.682,02 Euro Ab 2.682,01 EUR Zum Shop >> Zeigen >>