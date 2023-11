Werbung

China arbeitet weiter an seiner Unabhängigkeit von westlichen Technologien und kommt diesem Ziel offenbar Schritt für Schritt näher. Die Loongson-Familie ist eine Prozessorserie, die das Land im Client-Bereich unabhängig von AMD und Intel machen soll. Die nächste Generation ist hier der Loongson 3A6000, den MyDrivers.com sich jetzt genauer anschauen konnte.

Der 3A6000 ist der Nachfolger des 3A5000, kommt ebenfalls mit vier Kernen daher, die allerdings auf einer verbesserten Architektur basieren. Den eigenen sowie nun externen Benchmarks zufolge soll der 3A6000 in etwa so schnell sein wie ein Ryzen 5 3100 und Intel Core i3-10100F – also die absoluten Einsteiger-Desktop-Prozessoren von AMD und Intel von vor drei Jahren.

Die Kollegen von der ct' verweisen aber zurecht darauf, dass die veröffentlichten Ergebnisse so zwar für die Quad-Core-Prozessoren gelten, es aber natürlich bereits seit zehn Jahren Prozessoren gibt, die schneller sind.

Dad von MyDrivers getestete Komplettsystem enthielt zudem eine Radeon RX 580, das Mainboard selbst setzt aber auch auf einen BMC, über den eine Grafikausgabe möglich wäre. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich beim getesteten 3A6000 um ein Engineering Sample handelt, was das Layout des Mainboards erklären könnte. Getaktet war der Loongson 3A6000 mit 2,5 GHz auf allen vier Kernen.

Angaben zur TDP werden nicht gemacht. Die Fertigung ist ebenfalls nicht bekannt. Der Vorgänger 3A5000 wurde in 12 nm gefertigt. Da dieser auf ein GS464V-Design mit MIPS64-Technik setzte, ist davon auszugehen, dass auch für den 3A6000 ein ähnlicher, jedoch abgewandelter Befehlssatz zum Einsatz kommen dürfte.