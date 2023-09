Werbung

Das Hin und Her ob Intel die kommende Core-Ultra-Generation alias Meteor Lake auch auf den Desktop bringen wird geht in sein nächstes Kapitel. Dabei zeigt die Auslegung seitens Intel, dass Meteor Lake ein auf Effizienz getrimmtes Design ist. Desintegration, ein ausgeklügeltes Power-Management, auf Stromsparen ausgelegte Tiles – all das zeichnet Meteor Lake aus.

Auf der Innovation 2023 führten die Kollegen von PCWorld ein Interview mit Michelle Johnston Holthaus, der Leiterin der Client-Sparte bei Intel. Auf die Frage, ob Meteor Lake nicht vielleicht doch noch für den Desktop erscheinen wird, sagte Holthaus: "Eine Desktop-Version wird 2024 kommen."

Dabei relevant ist noch, dass es aktuell den Eindruck macht, als plane Intel für das Mobil- und Desktop-Segment zwei Pfade, die nicht immer zwangsläufig zusammenlaufen müssen.

Gegenüberstellung der kommenden Core-Generationen

Fertigung Termin Meteor Lake Intel 4 + TSMC N5/N6 2023 Arrow Lake Intel 20A + TSMC N3 2024 Lunar Lake Intel 20A + External 2024+ Panter Lake Intel 18A + ?

-

Meteor Lake für Notebooks, Arrow Lake für Desktops und Notebooks, Lunar Lake wieder nur für Notebooks und Panter Lake wieder für beiden Plattformen. Aber diese Aufteilung soll es laut Holthaus nicht geben. Zur Aufteilung sagt sie: "Das ist nicht der Fall. Ich möchte eine einzige Prozessorfamilie von oben bis unten für beide Segmente. Möchte das nicht jeder?"

In der aktuellen Form ist Meteor Lake für den Desktop aber nicht wirklich geeignet. Der einzig bekannte Compute-Tile kommt auf sechs Performance- und acht Efficiency-Kerne. Damit kann er es mit einem Core i9-13/14900K mit acht Performance und sechzehn Efficiency-Kernen sicherlich nicht aufnehmen.

Hinzu kommt, dass die verwendeten Redwood-Cove und Crestmont-Architekturen ein nur unmaßgebliches IPC-Plus bieten. Für die Performance-Kerne auf Basis von Redwood Cove gibt Intel keinerlei IPC-Daten an. Für die Efficiency-Kerne immerhin ein Wert von 4 %. Damit kann Meteor Lake auf dem Desktop hinsichtlich der Leistung allenfalls über den Takt gegenüber Raptor Lake profitieren. Die Fertigung in Intel 4 dürfte hier das entsprechende Potential bieten.

Die große Frage ist, ob die ambitionierten Zeitpläne zwischen Meteor Lake und Arrow Lake sowie die für Mitte Oktober geplante Veröffentlichung von Raptor Lake-Refresh überhaupt noch ausreichend Platz für eine Desktop-Variante von Meteor Lake bieten. Hinzu kommt, dass wir aktuell nur von zwei Varianten des Compute-Tiles erfahren haben: Einmal mit den eben erwähnten sechs Performance- und acht Efficiency-Kernen und einmal mit weniger Performance-Kernen für die sparsameren Prozessoren der U/Y-Serie.

Weniger als acht Performance-Kerne dürften für Intel auf dem Desktop wohl kaum einen Sinn ergeben. Insofern bleibt es spannend, was Intel für den Desktop vorsieht.