Die vergangene und die vorletzte Woche stand sicherlich ganz im Zeichen der neuen Ryzen-7000X3D-Prozessoren. Zunächst kürte sich der Ryzen 9 7950X3D zum neuen Gaming-König, der aber auch mit seinen 16 Kernen eine hohe Anwendungsleistung anzubieten hat. Der Ryzen 9 7900X3D absolvierte den Test-Parcours mit weniger Glanz, hat aber vor allem damit zu kämpfen, dass er schlichtweg zu teuer für das Gebotene ist.

Preisbewusste Spieler knüpfen ihre Hoffnungen aktuell an den Ryzen 7 7800X3D, den AMD aber erst am 6. April auch den Markt bringen wird – einige Wochen nach den ersten beiden Modellen. In einer Simulation haben wir zwar schon versucht dieses Modell nachzustellen, einen Test der echten Hardware kann dies aber sicherlich nicht ersetzen.

Nun hat AMD offenbar einige weitere Benchmarks zum Ryzen 7 7800X3D veröffentlicht, die den Kollegen von TomsHardware in Form einer Präsentation vorliegen.

In den Benchmarks vergleicht AMD den Ryzen 7 7800X3D gegen den Vorgänger aus eigenem Haus (Ryzen 7 5800X3D) sowie den Core i9-13900K. Spiele wie Horizon Zero Dawn, Rainbow Six Siege, Red Dead Redemption 2 und Total War: Three Kingdoms werden für den Vergleich herangezogen.

Gegenüber dem Core i9-13900K soll der Ryzen 7 7800X3D zwischen 13 und 24 % schneller sein. Der Ryzen 7 5800X3D wird um 21 bis 30 % abgehängt – allerdings zieht AMD hier mit CS:GO, DOTA 2 und Warhammer Dawn of War II andere Spiele heran. In der Auflösung wurde jeweils 1080p gewählt.