In der kommenden Woche, genauer gesagt ab dem 28. Februar sollen die ersten beiden Modelle der Ryzen-7000X3D-Serie in Form der Ryzen 9 7950X3D und Ryzen 9 7900X3D im Handel verfügbar sein. Am 6. April wird der Ryzen 7 7800X3D mit acht Kernen folgen. Euro-Preise kennen wir zwar noch immer nicht, dafür aber wissen wir, dass sie in der unverbindlichen Preisempfehlung wenig überraschend über den Modellen ohne den zusätzlichen Speicher positioniert sind.



Bei HD-Tecnologia sind einige Folien aufgetaucht, die offenbar direkt von AMD stammen und Leistungsdaten des Ryzen 9 7950X3D im Vergleich zum Core i9-13900K zeigen. Die Testsysteme wurde jeweils mit einer Radeon RX 7900 XTX und GeForce RTX 4090 verwendet. Für beide Systeme kam DDR5-6000 zum Einsatz. Die Auflösung in der getestet wurde betrug 1.920 x 1.080 Pixel.

In weiten Teilen soll der Ryzen 9 7950X3D dabei schneller als der Core i9-13900K sein. Die Spanne reicht hier von wenigen Prozentpunkten auf bis zu 27 %. Es gib aber natürlich auch Spiele, in denen AMDs Prozessor mit Zusatzspeicher (weiterhin) langsamer als der Core i9-13900K ist – was dann vermutlich auch schon für den Ryzen 9 7950X gegolten hat. Der Ryzen 9 7950X ohne die zusätzlichen 64 MB auf einem CCD ist um 16 % langsamer als das neue Modell.

Es gibt auch einige Werte zu synthetischen Benchmarks. Hier sehen wir für den Ryzen 9 7950X3D teilweise die zu erwartenden Werte für Benchmarks, in denen alle Kerne arbeiten und die nicht vom größeren L3-Cache profitieren. Hier sei vor allem 7zip genannt, wo zu komprimierende und dekomprimierende Daten auch im Cache vorgehalten werden können.

Einige Fragen sind im Zusammenhang mit den neuen Ryzen-7000-X3D-Prozessoren noch offen. AMD hat mit der Zen-4-Architektur einige Verbesserungen vorgenommen, sodass man gespannt sein kann, wie groß der Vorteil durch den 3D V-Cache noch sein wird. Spannend wird zudem zu beobachten sein, wie AMD bzw. der Software die Zuteilung der Threads auf die Kerne des CCDs gelingt, der mit dem zusätzlichen Cache ausgestattet ist.

Der Ryzen 7 5800X3D galt seinerzeit und auch noch immer als echte Empfehlung, wenn es rein um die Leistung in Spielen geht. Aber schon damals kam dies auch darauf an, welche Spiele in welcher Auflösung gespielt werden sollen. Dieser Eindruck bestärkt sich nun erneut.