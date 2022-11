Werbung

Die Absatzzahlen der Ryzen-7000-Prozessoren sollen nicht besonders hoch sein, was einerseits an der aktuell schwierigen Gemengelage am Weltmarkt liegt, andererseits aber auch durch eine gute Konkurrenzsituation durch Intel begründet ist. Der Schwung der vergangenen Monate und Jahre scheint bei AMD verloren gegangen zu sein.

Dies hat nun auch Auswirkungen auf die Preise, die in den vergangenen Tagen dramatisch gefallen sind. Startete der Ryzen 9 7950X bei 849 Euro, kostet er aktuell nur noch 648 Euro. Ein Ryzen 9 7900X sollte mal 669 Euro kosten und ist ab sofort ab 538 Euro verfügbar. Der Ryzen 7 7700X mit acht Kernen hatte eine UVP von 479 Euro und findet ich nun ab 398 Euro und das vorläufig kleinste Modell dieser Serie, der Ryzen 5 7600X mit einer UVP von 359 Euro ist nun ab 297 Euro verfügbar.

Die neuen Ryzen-Prozessoren in der Übersicht Kerne / Threads Basis / Boost TDP Einführungs-Preis aktueller Preis Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 170 W 849 Euro 648 Euro Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 170 W 669 Euro 538 Euro Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 105 W 479 Euro 398 Euro Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 105 W 359 Euro 297 Euro

Insgesamt sind die Preise für PC-Komponenten im Begriff leicht zu fallen. Dies gilt auch für die aktuellen Raptor-Lake-Prozessoren von Intel sowie die dazugehörigen Mainboards für den Sockel AM5 und LGA1700. Dazu muss aber schon einen genaueren Blick auf die Preise werfen, während der Preisverfall bei Ryzen-7000-Prozessoren sehr markant ist.

Bei AMD kommt sicherlich noch hinzu, dass ein Ryzen 5 5800X3D weiterhin eine der schnellsten Gaming-Prozessoren ist und ab 359 Euro zu haben ist. Wer sich noch auf der AM4-Plattform befindet, der findet mit diesem Prozessoren eine günstige Aufrüst-Alternative und hat zudem auch noch einen der schnellsten Gaming-Prozessoren ohne weitere Komponenten seiner Plattform wechseln zu müssen.