AMD plant mit 3D V-Cache für Zen 4 und Zen 5

Im Rahmen der Vorstellung der Ryzen-7000-Prozessoren sprach AMD abermals über die zukünftigen Pläne, die in weiten Teilen bereits bekannt sind. In den kommenden Monaten erwarten uns zahlreiche Produkte auf Basis der Zen-4-Architektur, darauf wird eine neue Radeon-Generation auf Basis von RDNA 3 folgen und im Server-Segment stehen Zen 4c alias "Bergamo" und XDNA als Mischung zwischen Zen und CDNA an.

Im aktuellen und kommenden Jahre stehen Zen 4, Zen 4 mit 3D V-Cache und Zen 4c an. Die entsprechenden Chips werden in 5 und 4 nm gefertigt werden.

Schon Ende 2023 oder 2024 stehen dann Zen 5, Zen 5 mit 3D V-Cache und Zen 5c an. Man hält also an den aktuellen Plänen fest, Fächert diese mit Zen 4 weiter auf und wird dies mit Zen 5 fortsetzen. Ob es am Ende Ryzen-Prozessoren mit 3D V-Cache geben wird, bleibt dabei aber noch offen.