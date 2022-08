Preise bekannt: Ryzen 9 7950X für 799 USD, kleinster Ryzen 5 7600X ab 299 USD

Nur wenigen Stunden vor der offiziellen Vorstellung der Ryzen-7000-Serie hat WCCFTech die vermeintliche Preisgestaltung seitens AMD veröffentlicht. Demnach soll der Ryzen 9 7950X mit 16 Zen-4-Kernen 799 US-Dollar kosten und wäre damit exakt so teuer wie der Vorgänger Ryzen 9 5950X. Der mit 12 Kernen bestückte Ryzen 9 7900X soll 549 US-Dollar kosten und auch dies wäre mit dem Ryzen 9 5900X identisch.

Keinerlei Überraschung gibt es somit auch bei den weiteren Modellen. Der Ryzen 7 7700X soll für 449 US-Dollar den Besitzer wechseln – schon den Ryzen 7 5800X hatte AMD so positioniert. Den vorläufigen Abschluss soll der Ryzen 5 7600X bilden, der für 299 US-Dollar in den Handel kommen soll – genau wie auch schon der Ryzen 5 5600X.

Gegenüberstellung der Preise Modell Preis Ryzen 9 7950X 799 US-Dollar Ryzen 9 7900X 549 US-Dollar Ryzen 7 7700X 449 US-Dollar Ryzen 5 7600X 299 US-Dollar

Sollte das Gerücht stimmen, so würde AMD die neue Serie preislich exakt so aufstellen, wie man es im November 2020 mit der Ryzen-5000-Serie getan hat. Vor wenigen Wochen kursierte noch das Gerücht, AMD würde die Preise anheben müssen, was in Anbetracht der aktuellen Weltmarktlage keine Verwunderung hervorgerufen hätte.

Heute Nach, am 30. August um 1:00 Uhr, wird AMD die Ryzen-7000-Serie offiziell vorstellen.