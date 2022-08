Hotchips 34: Intel nennt Details zur Fertigung von Meteor Lake

Vor der eigentlichen Präsentation auf der Hotchips 34 hat Intel bereits eine Vorschau auf eben diese gegeben und dabei einige Details zur Fertigung von Meteor Lake verraten, die bisher noch nicht bekannt waren. Mit Meteor Lake wechselt Intel für den Desktop- und Mobile-Bereich auf eine deintegrierte Struktur – sprich es kommt kein einzelner Chip mehr zum Einsatz, sondern mehrere Chiplets.

Damit einher geht eine breit aufgestellte Chiplet-Fertigung bei mehreren Herstellern, was vor einigen Jahren für Intel noch undenkbar gewesen wäre. Allerdings gab es in den vergangenen Wochen Gerüchte, dass es aufgrund eines Wechsels in der Fertigung bei TSMC zu Verzögerungen kommen werde. Diesen widerspricht Intel nun vehement und will Meteor Lake wie geplant 2023 auf den Markt bringen. Die Fertigung der einzelnen Chiplets soll in den zuvor geplanten Nodes stattfinden.

Damit ist klar, wie Meteor Lake aufgebaut sein wird:

Compute-Tile (mit den CPU-Kernen:): Intel 4

GPU-Tile: TSMC N5

SoC-Tile: TSMC N6

I/O-Tile: TSMCN6

Base-Tile (mit Foveros-Interconnect): Intel 22FFL

In seiner Vorschau zeigt Intel zudem einen Floor-, bzw. Package-Plan, welcher die einzelnen Chiplets in ihrer Größe und Seitenverhältnissen zeigt. Es handelt sich um Meteor Lake-P, also die Desktop-Variante. In dieser Konfiguration kommen acht Performance- und acht Efficiency-Kerne zum Einsatz.

Das desintegrierte Chip-Design mit den Chiplets macht Intel in zweierlei Hinsicht flexibel. Einerseits kann man über die Anzahl und die Zusammenstellung der Chiplets festlegen, wie der Prozessor letztendlich aussehen soll. Über eine gewisse Streuung der Fertigung zwischen Intel und TSMC sollen Risiken in der Fertigung minimiert werden.

Neben Meteor Lake werden Arrow Lake und Lunar Lake auf diese Strategie setzen. Daneben setzt Intel für die Xeon-Prozessoren auf Basis von Sapphire Rapids auf mehrere Chips und auch die FPGAs binden mehrere Chiplets mittels EMIB, bzw. Foveros an. Der GPU-Beschleuniger Ponte Vecchio wird in den kommenden Monaten für das Packaging die Vorreiterrolle übernehmen.

In einem nächsten Schritt sollen die Plattformen dann für Universal Chiplet Interconnect Express oder kurz UCIe vorbereitet sein, sodass auch externe Chiplets angebunden werden können, bzw. die Vielfalt an Möglichkeiten und Kombinationen noch einmal deutlich zunimmt.

Weitere Details werden zu Präsentation von Intel auf der Hotchips 34 erwartet, die morgen stattfinden wird. Wir werden diese Meldung dann entsprechend ergänzen.