(Fast) finaler Ryzen 7 7700X zeigt sich

Eine offizielle Vorstellung am 30. August (mitten in der Nacht um 1:00 Uhr) und eine kleine Verschiebung der Marktverfügbarkeit zum 27. September – so sieht AMDs Fahrplan für die Ryzen-7000-Serie derzeit wohl aus. Ein Nutzer der Forums bei Anandtech hat ein Foto aus unbekannter Quelle gepostet, welches einen Ryzen 7 7700X in wohl finaler Ausführung zeigt.

Der Prozessor ist im AM5-Sockel verbaut und zeigt das bereits von AMD gezeigte Design der Heatspreaders mit den acht Füßen, von denen zwei auch dazu da sind, dass die Sockelbefestigung den Prozessor in den Sockel drückt.

Der Ryzen 7 7700X wird ein Achtkern-Prozessor sein, der die neuen Zen-4-Kerne verwendet. Der Boost-Takt soll bei bis zu 5,4 GHz liegen. Es kommt ein CCD zum Einsatz, welches in 5 nm gefertigt wird. Der IOD kommt hinzu und sorgt für die Anbindung des DDR5-Speichers sowie das Angebot an PCI-Express-5.0-Lanes.

So ganz final scheint die Hardware aber noch nicht zu sein. Auf dem Heatspreader ist unter dem OPN und den diversen weiteren aufgelaserten Zahlen und Buchstaben auch ein einzelnes "D" zu finden. Dieses soll den Prozessor als Pre-Retail-Variante markieren und tatsächlich verfügen auch viele unserer bisherigen Ryzen-Samples über diese Markierung. Es soll sich demnach um ein Qualification Sample (QS) handeln, welches allerdings keine großen Unterschiede mehr zur finalen Version aufweisen wird.

Am 30. August werden den nächsten offiziellen Informationsschub zur Ryzen-7000-Serie bekommen. Aber es scheint immer mehr nahezu finale Hardware im Umlauf zu sein.