Kopie von TSMC N7: SMIC fertigt in China Chips in 7 nm

Laut einer Analyse von TechInsights, hat SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), Chinas führender Halbleiterhersteller, bereits im vergangenen Jahr die ersten Chips aus der 7-nm-Fertigung ausgeliefert. Dies sorgt in der Branche für einiges an Aufsehen, denn bisher wurde nicht davon ausgegangen, dass China in diesem Bereich bereits auf Niveau der großen "westlichen" Auftragsfertiger ist.

Offen damit hausieren geht SMIC aber nicht und dies hat auch gute Gründe. Schon länger wird vermutet, dass der chinesische Hersteller zahlreiche Patente verletzt und das geistige Eigentum anderer Unternehmen verwendet, um derart schnell immer feinerer Fertigungsverfahren anbieten zu können. SMIC bietet seine Fertigung weltweit an und ist dabei nicht nur auf China begrenzt. Bereits im Dezember 2020 wurde das Unternehmen zusammen mit 269 weiteren von den USA auf eine schwarze Liste gesetzt. Ab 2021 sollten weitere Geschäftsbeziehungen zwischen SMIC und ASML verhindert werden. Auch hier sollte eine Weitergabe von Know-How unterbunden werden.

Ein Mining-Chip mit Abmessungen von 4,6 x 4,2 mm wurde von TechInsights erworben und entsprechend analysiert. MinerVa bietet solche Miner an und bewirbt die Chips mit der Fertigung in 7 nm, deren Massenproduktion bereits im Juli 2021 begonnen haben soll. Dabei scheint recht deutlich zu sein, dass SMIC Verfahren verwendet, wie sie von TSMC für N7 angewendet werden. In der Analyse heißt es: "Initial images suggest it is a close copy of TSMC 7nm process technology."

Die Frage ist nun, ob SMIC zukünftig in der Lage sein wird, auch größere Chips in 7 nm zu fertigen. Kleine Mining-Chips sind hinsichtlich der Komplexität und eben der Größe keine große Herausforderung und dennoch ist es erstaunlich, dass es China nun möglich ist, eine derartige Fertigung aufzubauen. Die nächste Hürde für SMIC wird es nun sein, auf einen EUV-Prozess zu wechseln, denn bisher kommt ein solcher noch nicht zum Einsatz. Ohne die entsprechenden Maschinen von ASML dürfte dies auch recht schwer werden, wenn nicht auch hier bereits ein Technologietransfer stattgefunden hat.

Als Foundry-Anbieter sind aktuell nur TSMC und Samsung in der Lage, Chips in Strukturgrößen von 7 nm und kleiner anzubieten. GlobalFoundries hat hier nur 12 nm im Angebot und Intel baut sein Foundry-Geschäft gerade erst auf. Aktuell laufen hier die eigenen Chips in Intel 7 vom Band. Dieser Fertigungsschritt ist eigentlich nur eine stark weiterentwickelte 10-nm-Fertigung, der sich in einigen Aspekten aber auf Niveau von 7 nm befinden soll.