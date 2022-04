Neue HEDT-Plattform mit Intel Alder Lake-X in Vorbereitung?

In den neusten Patch Notes von AIDA64 6.60.5944 finden sich interessante Einträge zu einer unbekannten Intel-Plattform wieder. Diese trägt den Codenamen von Intel Alder Lake-X, also vermutlich einer neuen Intel HEDT-Plattform.

Die letzte Intel-HEDT-Plattform mit Intel Skylake-X ist 2017 an den Start gegangen und wurde noch in 14 nm produziert. Ein Update gab es dann 2019 in Form von Cascade Lake-X. Als Nachfolger hat Intel selbst bisher immer nur Intel Sapphire Rapids-X genannt, welche wie auch Alder Lake auf der Intel Node 7 bzw. dem 10-nm-Prozess basieren sollen. Als Zeitpunkt wurde in der Roadmap bisher das zweite Quartal 2022 genannt worden. Den Eintrag, den Tom's Hardware in der Änderung von AIDA64 gefunden hat, lässt nun aber auf eine weitere Plattform schließen. Laut Codename soll anscheinend auch Intel Alder Lake-X erscheinen. Das würde insoweit passen, da auch Alder Lake auf der Intel Node 7 basiert und ebenfalls wie Sapphire Rapdis auf die Gracemont-Kerne setzt.

Ansonsten kann man nur spekulieren, wie Intel die Plattform platziert und in welcher Art und Weise. Denn der Chip-Hersteller will sicherlich keine Konkurrenz im eigenen Hause schaffen. Einen Unterschied könnte es sicherlich bei der maximalen Anzahl der Kerne geben, welche bei Alder Lake bei acht liegt. Bisher konnte der Hersteller mit der HEDT-Plattform bis zu 18 Kerne bieten. Sapphire Rapids soll dies deutlich schlagen. Eine Möglichkeit wäre, dass man Alder Lake-X als Enthusiasten-Plattform mit mehr Kernen als Alder Lake mit ebenfalls Overclocking Features einführt.

Ein Verzicht auf die E-Cores erscheint hier dann aber auch als wahrscheinlich. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Alder Lake-X auf Sapphire Rapids basiert, allerdings auf AVX512 sowie ein Octa-Channel-Speicherinterface verzichtet. Etwas Spannung gibt es dieses Jahr also noch einmal im CPU-Segment.