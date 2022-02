Kupfer-IHS für Alder Lake soll für niedrigere Temperaturen sorgen

Rockit Cool bietet ab sofort einen Heatspreader aus Kupfer für die Alder-Lake-Prozessoren an. Dieser soll eine um 9,5 % größere Fläche bieten, hält sich aber ansonsten an die Vorgabe von Intel. Gefertigt wird es aus dem Vollen per CNC-Fräse, was eine hohe Genauigkeit gewährleisten soll. Somit bleiben alle Kühler kompatibel. Zudem will Rockit Cool eine planere Oberfläche bieten können, als dies beim originalen Heatspreader der Fall ist.

Um den neuen Heatspreader montieren zu können, muss der originale Heatspreader entfernt werden. Das Köpfen eines Prozessors ist allerdings nicht ganz ohne Gefahren und setzt auch entsprechendes Werkzeug voraus. Ein Core i9-12900K mit einem Overclocking auf 5,1 GHz soll mit dem originalen Heatspreader mit einem unbekannten Kühler eine Temperatur von 85 °C erreichen. Mit dem neuen Heatspreader sollen es nur 70 °C – so die Angaben von Rockit Cool. An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch die originalen Heatspreader aus Kupfer gefertigt sind, die dann vernickelt werden. Der Vorteil eines Custom-Heatspreaders ergibt sich vermutlich rein aus der planeren Oberfläche und dem besseren Wärmeumgang.

Der "Copper IHS Kit - Intel 12th Gen" soll 32,99 US-Dollar kosten und ist ab sofort verfügbar.